En su primera entrevista de radio como candidato de Vox al Senado por Madrid, José María Marco ha explicado los motivos que le han llevado a dar el paso de entrar en política. En Es la Mañana de Federico ha dicho que la decisión de formar parte del partido de Santiago Abascal responde a su interés por "aportar ideas y denunciar la cobardía de las élites españolas que han mirado para otro lado" ante la cuestión nacional y que se han dedicado a "mentir y machacar a quienes decían la verdad". "Yo quiero estar ahí cuando haya que decir eso", ha advertido.

Sus declaraciones han girado en todo momento en torno a la idea de España y el problema de la unidad nacional que, dice, es algo ya "imposible de negar". "Por fin España está encima de la mesa", ha asegurado, para defender que se sintió en la obligación de colaborar en el proyecto después de llevar tanto tiempo denunciando y alertando sobre este asunto.

Preguntado por las críticas de miembros del PSOE y Podemos al fichaje por parte de Vox de cuatro generales del Ejército retirados, Marco ha arremetido duramente contra "la izquierda que no deja utilizar los símbolos nacionales y al mismo tiempo dice que son sólo de ellos". "Siempre plantean el mismo chantaje simbólico y político", se ha quejado. "Eso se acabó", ha dicho tajante mostrándose orgulloso de "la España de las banderas" que salió a denunciarlo después del 1-O y el discurso del Rey Felipe VI.

El papel del Senado y las confluencias políticas

Marco, que ha definido a Vox más como un movimiento cultural que como un partido político, al igual que hizo recientemente Santiago Abascal, asegura que se ha demostrado que el Senado es una institución más importante de lo que se creía y que va a seguir siéndolo, en clara referencia a la aplicación del 155 en Cataluña. Además, ha defendido la necesidad de llegar a un consenso entre PP, Cs y Vox para su aplicación y se ha mostrado partidario de un concurrir en una lista conjunta a la Cámara Alta, aunque ha aclarado que se trata de su opinión personal, no la del partido.

Preguntado por una posible confluencia de Vox con el PP a medio plazo, Marco ha asegurado que de momento es algo que "ve muy lejos" y que "Vox tiene que seguir siendo Vox". Critica que el PP siga inmerso en una "neurosis" que les lleva a "asumir un pasado que no es el suyo".

Las propuestas sociales de Vox

Ante la posibilidad de plantear una reforma legislativa sobre el matrimonio homosexual, Marco ha asegurado que desconoce si el partido tiene pensado hacer una propuesta en ese sentido y ha defendido que no es una cuestión "prioritaria".

En cuanto a la maternidad subrogada, se ha opuesto frontalmente a una práctica que ha calificado de "esclavista" con la mujer por la "utilización mercantil del cuerpo de una persona". "No me parece bien, es algo que me supera", ha dicho. En su opinión, "la adopción" es una alternativa "perfecta".