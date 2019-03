Un alcalde de IU cesa a todos sus concejales por no apoyar la caza

El alcalde de la localidad de El Cuervo de Sevilla, de IU, ha cesado a los cuatro concejales de su partido por negarse a votar a favor de una moción en apoyo a la caza en Andalucía. El origen del conflicto se remonta al pasado 14 de marzo, cuando Francisco Cordero decidió llevar al pleno municipal esta propuesta a instancias de la Federación Andaluza de Caza. PP y PSOE votaron a favor, pero los cuatro ediles de IU ni siquiera acudieron al pleno.

Tres días antes, durante la comisión informativa con el resto de formaciones políticas, sus compañeros de partido ya le advirtieron de que ningún concejal de IU apoyaría la moción. Francisco Cordero, les recordó entonces que cuando en 2015 se presentaron a las elecciones, todos ellos le ayudaron a repartir una carta entre sus vecinos en la que se comprometían a defender a todas las asociaciones deportivas, culturales y religiosas del pueblo. "En mi pueblo hay dos asociaciones de cazadores y yo, cuando me presenté hace cuatro años, prometí que apoyaría a todas las asociaciones en sus reivindicaciones", asegura.

Según la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, la caza genera en torno a 3.000 millones de euros anuales y 45.000 empleos directos en Andalucía. El Cuervo, una localidad sevillana de 8.600 habitantes, no es una excepción. "La caza aquí da mucho trabajo: hostelería, estaciones de servicio, cartuchería, contratación de ojeadores… Yo tengo que mirar por los intereses económicos de mi pueblo", defiende el alcalde. "Aquí no podemos estar por unos intereses políticos o particulares o por querer una nómina a fin de mes, aquí hay que estar por los intereses de los cuerveños y cuerveñas, que para eso nos han puesto aquí".

A pesar del rechazo de sus compañeros, Francisco Cordero les instó a acudir el pleno para "dar la cara y explicar a los vecinos el por qué de su decisión". Sin embargo, ninguno de ellos lo hizo, así que, tras meditarlo bien, y teniendo en cuenta otras polémicas pasadas, el alcalde decidió publicar un decreto y cesar a todos sus concejales. "No ha sido solamente esto. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Yo por lo que le pido disculpas al pueblo es por no haberlo hecho antes".

En declaraciones a Es la Tarde de Dieter regidor asegura que, durante los dos últimos años, "la dejadez de funciones" de sus concejales ha sido el pan de cada día y pone varios ejemplos: "El 18 de octubre de 2017 hubo una gran riada y ninguno cogía el teléfono a pesar de que todos ellos sabían lo que estaba ocurriendo". Los vecinos veían cómo se inundaban sus casas, había personas mayores que lloraban pidiendo auxilio, pero ninguno de los ediles salió a echar una mano. "Fue uno de los peores días de mi vida", recuerda Cordero, que asegura que desde entonces su relación con ellos ha sido muy mala. Sin embargo, este no es el único asunto que le ha enfrentado con sus compañeros de IU. El regidor acusa a la delegada de Hacienda y Personal de no llegar nunca temprano al Ayuntamiento a pesar de tener dedicación exclusiva. "Por toda su cara decía que no, que ella antes de las 9:15 o 9:30 no llegaba".

Ahora, el regidor se encuentra sólo al frente del consistorio sevillano. Dada la proximidad de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo, la corporación municipal no se plantea votar un cambio de gobierno, así que Francisco Cordero asumirá todas las concejalías. "Como yo digo, a veces hay que sacrificarse por lo que uno más quiere en la vida. Quiero a mi pueblo y por eso me voy a sacrificar estos dos meses que me tengo que multiplicar. Voy a sacrificar a mi familia, que la voy a ver muy poco, pero no me importa, porque mi pueblo se merece que haga esto y mucho más".