Torra anuncia querella contra la JEC pero retira los lazos antes de que lleguen los Mossos

Pasadas las 12:30 horas de la mañana, un grupo de funcionarios ha procedido a retirar las tres pancartas que colgaban de la fachada de la Generalidad para cumplir con la orden de la Junta Electoral Central que fijaba las 15:00 horas como límite antes de proceder a la actuación de los Mossos d'Esquadra. Se ha retirado la pancarta del lazo blanco con las que ayer el presidente catalán, Quim Torra, quiso burlar la orden de la Junta Electoral Central, la del lazo amarillo que se mantenía debajo y la de la careta con la boca tapada que se había colgado en una de las ventanas de la entrada principal.

Desde la Generalidad han querido evitar la imagen de los Mossos arrancando la simbología separatista del edificio más importante del Gobierno autonómico tal y como confirmaba por la mañana la consejera de cultura, Laura Borràs:" No impediremos que los Mossos hagan su trabajo, aunque no nos gusta nada que nuestra policía tenga que hacer estas acciones. Pero igual no hará falta", dejando caer que se adelantarían los propios funcionarios. Se espera que, durante el resto del día, las otras consejerías y demás edificios públicos sigan el ejemplo para evitar la actuación de la policía. Hay que destacar que la primera consejería en cumplir con la orden de la Junta ha sido el edificio de Vicepresidencia, Economía y Hacienda que dirige Pere Aragonès, de ERC.

A la misma hora en la que se retiraban las pancartas de la Generalidad, el presidente catalán ha emitido un comunicado para amenazar con emprender acciones legales contra el organismo electoral. La semana que viene presentará una querella por un presunto delito de prevaricación. Dice Torra en su comunicado que "las resoluciones de la JEC son manifiestamente injustas porque son arbitrarias". Tirando de victimismo, añade además, que la Junta Electoral ha pasado por alto en sus advertencias "la grave vulneración que supone que un partido político esté haciendo campaña desde el Tribunal Supremo" en relación a la acusación popular que ejerce Vox.

Acaba Torra este comunicado animando a todos los catalanes "a llenar sus balcones de esteladas y lazos amarillos" en señal de protesta por esta orden de la JEC a la que Quim Torra llega tarde porque el plazo dado por el organismo finalizaba el pasado martes a las 14:33 horas. De hecho, la Fiscalía General del Estado ha confirmado que se querellará contra el presidente catalán por un presunto delito de desobediencia al desatender los dos requerimientos de la JEC de los pasados 11 y 18 de marzo. El delito de desobediencia lleva aparejadas penas de inhabilitación de hasta dos años.