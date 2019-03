Torra se ofrece a Sánchez ante el temor de un pacto “letal” PSOE-Cs

A un mes exacto para las elecciones generales, el presidente catalán, Quim Torra, también da por hecho que el PSOE tratará de pactar con Ciudadanos tras el 28 de abril. "No tengo ninguna duda", ha dicho esta mañana en una entrevista en la Ser Cataluña y ante lo que él también considera "una amenaza real" ha vuelto a tender la mano a Pedro Sánchez para evitar un pacto de Gobierno "letal" para todos los catalanes, según defienden en su partido, JxCAT.

Torra le dice al PSOE que el nuevo independentismo de corte más radical que tras el 28-A se instalará en el Congreso, "no irá a ejercer el bloqueo", aunque las condiciones que siguen poniendo sobre la mesa no se han movido ni un milímetro: "Continuaremos pidiendo la autodeterminación" e insistiendo en la polémica figura del relator para "un proceso claro y transparente en la negociación". Pero este jueves Quim Torra se abría a estudiar otras opciones "no exploradas". En este caso, Torra rescata el informe hecho público este miércoles por el llamado Instituto de Estudios del Autogobierno, dependiente de la Generalidad, y que propone una reforma territorial del Estado en clave plurinacional.

Por lo que apuesta este informe no vinculante, y que lidera un dirigente de JxCAT, Ferrán Requejo, es por pactar con el Estado la construcción de un modelo territorial diferente que promocione "la realidad nacional diferenciada de Cataluña" y facilite "una acomodación institucional" de la Generalidad, por la vía, por ejemplo, de blindar símbolos y competencias. El otro escenario, ya conocido, sería la modificación de la Ley sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum aprobada en 1980. En este sentido, para Torra, tras el 28-A se trata de "saber si Sánchez tiene la valentía" de hablar y negociar con Cataluña.

En cuanto a la posibilidad de que la próxima semana los grupos constitucionalistas puedan forzarle a presentar una cuestión de confianza, Torra se ha aferrado a su cargo y ha dejado claro que él no piensa convocar elecciones a corto plazo."Yo mando, yo soy el presidente de la Generalidad y el gobierno me hace caso", y tirando de ironía, ha presumido de que mientras han pasado dos presidentes por Moncloa durante su mandato y la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas ha optado por marcharse a Madrid, "mire si somos débiles que nosotros seguimos ahí".