Al Gobierno se le atraganta la ciencia española

Al Gobierno se le atraganta la ciencia. En los últimos días hemos conocido varias informaciones que lo ponen de manifiesto. Por ejemplo, el retraso en subvenciones o la falta de inversión en la ciencia española. La última noticia se ha producido este viernes: alrededor de medio centenar de científicos de distintos Organismos Públicos de Investigación (OPIs) se han concentrado frente al Palacio de la Moncloa para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Para muchos, tras veinte o treinta años de trabajo, ha sido su primera protesta. Ataviados con sus habituales batas blancas, y pancartas en mano, han exigido al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla La Ley de Ciencia.

Para ello, le piden que "publique el Real Decreto de homologación de todos los científicos de los OPI antes de que finalice la legislatura y así cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que condenó, en abril de 2018, al Gobierno a publicar el citado Real Decreto". En la práctica, lo que reclaman es que se homologuen sus condiciones laborales con las de los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A esta petición hay que sumar los retrasos en las subvenciones o la falta de inversión. De hecho, el pasado jueves, el diario ABC desvelaba que casi 7.000 grupos de investigación estarían afectados por la demora de las ayudas del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i. Los investigadores han alertado de que la situación es límite. "Tenemos mucha gente contratada y se tienen que ir al paro y un parón en ciencia supone un parón de años", ha lamentado Marina Albentosa, investigadora en el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y portavoz de la Plataforma 5s6s (quinquenios y sexenios). Al tiempo, José Luis de Pablos, científico del Centro de Investigaciones Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), ha explicado que "en ocho o nueve meses que tardes en contratar una persona, se pierde el dinero. España pierde el dinero que le hubiera dado la Unión Europea por sacarlo del paro y ponerlo a investigar".

Tanto Marina Albentosa como Luis de Pablos han coincidido al afirmar que la falta de inversión es un problema histórico de la ciencia pero reconocen que esperaban que este Gobierno y que el ministro de Ciencia, Pedro Duque, actuaran de otra manera. "Ese es el problema, que no contábamos con esto, además este partido nos apoyó durante la oposición", ha lamentado Albentosa. Con un tono más contundente, de Pablos ha dicho que "Esto lleva tiempo, no es solamente este Gobierno. Lo malo es que estos cuando estaban en la oposición decían que lo iban a arreglar.¿Lo han arreglado? No. A mi que pongan un ministro farola me da igual".

Estos profesiones la ciencia han van a seguir con sus protestas. Esperan que el Gobierno les conteste, aunque han reconocido que no tienen muchas esperanzas en ello.