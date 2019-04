El número 2 del Gobierno de Quim Torra, Pere Aragonès, ha dicho este lunes estar convencido de que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez son plenamente conscientes de que la única solución posible para Cataluña pasa por un referéndum de independencia pactado. "De hecho, lo saben tanto que el otro día se le escapó al señor Iceta", ha remarcado Aragonès al hilo de las declaraciones del primer secretario del PSC en las que afirmaba que habría que encauzar la autodeterminación en caso de un apoyo del 65%.

"Dialogar nunca es un error y el presidente Pedro Sánchez lo sabe, porque nos lo ha dicho, porque lo hemos hablado", ha afirmado Aragonès en una entrevista en Cataluña Radio donde ha venido a decir que la nueva estrategia del PSOE pasa por un "postureo constante" en función del lugar y el día en el que lanzan sus mensajes de campaña. " Va adaptando su discurso en función de dónde se encuentre", ha dicho también la nueva portavoz del Gobierno de Torra, Meritxell Budó.

El vicepresidente catalán cree que Sánchez se vio forzado a poner fin al diálogo con el independentismo no porque la relación con el Gobierno de Torra fuese complicada sino porque le estaba penalizando electoralmente y "el presidente se sentía débil para afrontarlo" dentro de su partido con la rebelión de los barones. Sánchez sabe que la única vía es una "solución validada democráticamente por los ciudadanos de Cataluña" y esperan en el independentismo que, tras el 28 de abril, la postura del PSOE cambie porque ahora Sánchez "ha diseñado unas listas que tiene más controladas para ser más fuerte en el PSOE".

Aragonès también se ha abierto este lunes a negociar un nuevo sistema de financiación, aunque bajo la advertencia de que "no lo cambiarán por la autodeterminación", al tiempo que ha denunciado que las finanzas de la Generalidad "sufran un control extraordinario" que no tiene ninguna otra comunidad autónoma. Algo llamativo para el Gobierno de Torra que dice no entender por qué Sánchez le llegó a suplicar su apoyo para sacar adelante los PGE pero sin embargo desconfíen tanto de las cuentas de la Generalidad.