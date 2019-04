Susana Díaz acusa al Gobierno andaluz de "pagar a mujeres para que se queden preñadas"

Tras declarar a los medios en el Parlamento andaluz que el gobierno no es de dos partidos sino de tres, Vox incluido, destacó la contradicción que según Susana Díaz consiste en, por un lado, subir los precios de plazas en guarderías y, por otro lado, "pagar a las mujeres para que se queden preñadas", las llamadas 'becas mamá'.

Llamó la atención su comentario acerca de los objetivos del nuevo gobierno andaluz: "Lo importante es incrementar el número de embarazadas y una vez que los niños están en el mundo, si las guarderías cuestan más dinero, hay dos opciones, o se quedan las madres en casa cuidando a los niños o simplemente se desembolsa más dinero".

Susana Díaz, recoge Europa Press, dijo además que hoy son las guarderías y la maternidad y que mañana será la Ley de Memoria Histórica, de manera que vamos a estar "continuamente en un pago de peajes al partido al que le deben la Presidencia de la Junta y el Gobierno, la ultraderecha" de Vox.

Igualmente arremetió con el pacto sobre sanidad ofrecido por el PP-A para eliminar o disminuir las listas de espera y precisó que cuando el Gobierno andaluz dice que se va a hacer un plan de choque para hacer frente a las listas de espera, en el fondo lo que hay es un "plan de cheque a las privadas", a las que debían el compromiso de que hicieran "caja a costa de la sanidad pública".

Finalmente, tras indicar que no se puede engañar a la gente con algo tan sensible como la sanidad, ha manifestado que lo que hay de fondo es buscar la "coartada en el Parlamento" para sacar recursos de la sanidad pública y destinarlos a la privada. "Ahí no nos van a tener", ha avisado Díaz.