Vox exhibe músculo electoral reuniendo a 8.500 personas en Leganés

Vox presume de poder de convocatoria y desafía las predicciones que le dan en torno a un 11 por ciento del voto el 28A. Aunque no han logrado completar el aforo, a diferencia de lo que viene ocurriendo en los últimos meses, el partido ha conseguido reunir a unas 8.500 personas en la Cubierta de Leganés a una semana de que comience la campaña electoral, a los que de suman otras 5.000 personas siguiendo la retransmisión a través de Internet.

En el acto se han presentado oficialmente los candidatos a las elecciones generales y en él han participado el presidente del Vox, Santiago Abascal, la presidenta del partido en Madrid, Rocío Monasterio, y José Antonio Ortega Lara, además de los cabezas de lista al Congreso, algunos de los cuales han ido desgranando varias de las propuestas del partido para las generales. Ante los miles de simpatizantes reunidos en el recinto, Abascal, que ha sido presentado por Ortega Lara, ha presumido del lema de campaña, "Por España", y ha definido a Vox como un "movimiento patriótico y cultural" en defensa del país.

"No hemos venido a destruir nada, hemos venido a construir" y a "pasar por encima de quienes quieren ver a España humillada", ha proclamado el presidente del partido durante su discurso. "El mayor problema de España en este momento se llama PSOE", ha criticado duramente acusando a los socialistas de tener un pacto con los separatistas y Podemos para "destruir" el país.

Críticas a PP y Cs

Entre gritos de "¡Viva España!" y "¡presidente, presidente!" o de "¡no estáis solos!", ha cargado también contra la "derechita cobarde" y la "veleta naranja", a la que ha definido como "populista" por estar siempre "olfateando a ver qué hay que decir". Aunque ha admitido que "se tendrán que entender" con ellos, "si se lo permiten los de fuera" ha añadido con ironía en alusión a Manuel Valls y Emmanuel Macron.

Abascal ha anunciado la mayor rebaja fiscal de la historia de España para evitar que con los impuestos se pague esta "partitocracia inútil". El partido todavía no ha dado a conocer oficialmentr su programa electoral ni su programa económico, que incluirá una memoria económica, aunque poco a poco se van conociendo algunas de las propuestas.

La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha hablado durante su intervención de la "derechita marchita" para decir que "le mira a los ojos" y le "pregunta qué habéis hecho estos años". "No habéis hecho nada" se respondía entre aplausos de los presentes la semana en la que José María Aznar ha criticado a Vox acusando al partido de "agravar los problemas", después de asegurar en un mitin que a él no le llaman derechita cobarde porque "no le aguantan la mirada".

Las promesas de Vox

Entre las propuestas más aplaudidas por el público, las referidas a Cataluña como la suspensión de la autonomía, la defensa de la lengua española o el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado después de que el Parlamento Vasco haya aprobado, con los votos del PNV y el PSE, la Ley sobre los supuestos abusos cometidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil contra ETA.

También la construcción de un muro en la frontera con Marruecos, una Ley para la defensa de las víctimas del terrorismo, la derogación de las leyes "de genero" o la aprobación de una ley sobre la legítima defensa, la mayoría recogidas en las 100 medias de Vox para España.

Durante el acto se han escuchado abucheos en plena emisión de un vídeo elaborado por el partido en el que aparecen miembros de Podemos, el PSOE o también Soraya Sáenz de Santamaría, además de periodistas de la Sexta como Ana Pastor o Antonio Ferreras. Especialmente abucheado ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El éxito de convocatoria

La formación repite un éxito similar al de Vistalegre al que siguió el resultado conseguido en Andalucía, donde lograron 12 diputados en contra de todos los pronósticos. Los más optimistas, de hecho, sólo les otorgaban la mitad de escaños.

Fuentes del partido confirman a Libertad Digital que las entradas para la Cubierta se agotaron ya horas antes de que diera comienzo el acto, para el que habia.acreditados un centenar de medios de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión no se ha logrado completar el aforo de unas 10.000 personas que tiene La Cubierta de Leganés, tal y como ha venido ocurriendo en los últimos meses, en los que prácticamente en cada acto centenares de personas acaban quedándose fuera por falta de espacio.

También en los actos ajenos a Vox que cuentan con la presencia de Santiago Abascal, como el foro La Razón o la presentación del libro de Sánchez Dragó Santiago Abascal. España vertebrada, decenas de personas se quedan sin poder acceder por la gran afluencia de público.

Este acto en Leganés se ha celebrado apenas una semana después del que organizaron en Barcelona, donde el partido consiguió reunir a miles de personas a pesar del boicot de los CDR y de que la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, les impidiera utilizar el Palau Sant Jordi cuando ya habían pagado la reserva. El partido interpuso una querella por prevaricación y denegación de prestación de servicios públicos contra la alcaldesa.

El intermitente acoso al partido

También en esta ocasión había convocadas protestas contra Vox, aunque no han tenido trascendencia. En Barcelona los CDR montaron barricadas y golpearon a dos simpatizantes de Vox en la cabeza y la rodilla a pesar de la intervención de los Mossos d’Esquadra que tuvieron que escoltar a quienes portaban la insignia nacional para acceder a la concentración del partido.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, responsabilizó de lo ocurrido al Ayuntamiento de Colau, que aseguró estar llevando a cabo "labores de mantenimiento" en el Palau para justificar su negativa, al PSC que pidió impedir la entrada de Vox al recinto y al presidente catalán, Quim Torra.