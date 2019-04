A tan sólo cuatro días de que comience oficialmente la campaña electoral, la eutanasia se ha colado en el debate político tras la muerte de una mujer de 61 años con esclerosis múltiple a manos de su marido de 68. El presidente de Vox es el único de los principales líderes políticos que no se había pronunciado al respecto, hasta ahora. Durante una entrevista en Espejo Público ha advertido sobre lo que considera una "legislación muy peligrosa" que puede derivar en "soluciones finales no queridas por los enfermos".

"En otros países del norte de Europa hemos visto lo que ha pasado, donde los ancianos casi salen corriendo porque cuando entrar en un hospital tienen miedo a que acaben con ellos a partir de cierta edad", ha alertado Santiago Abascal rechazando de plano cualquier tipo de ley en este sentido. "No estamos a favor de que sea posible acabar con la vida de un ser humano" porque, asegura, "hay que proteger al más débil".

Además, se ha mostrado sorprendido por la contradicción que supone, a su juicio, acusar a Vox de ser machista o de amparar a los maltratadores por sus propuestas contra la "ideología de género" y al mismo tiempo pedirles que apoyen que "un marido en determinadas circunstancias pueda matar a su mujer". "Eso no se puede regular, da lugar a que la vida de los ancianos en determinadas circunstancias esté al albur de sus familias", ha zanjado Abascal sobre este asunto.

Su postura sobre el aborto

En esta misma línea ha prometido derogar la actual ley del aborto y, por primera vez, ha hablado de regresar a la legislación de 1985 pero "con algunos cambios" porque considera que "había coladeros de carácter psicológico". "Algunos están apostando por dar facilidades a la muerte y nosotros no queremos caer en el debate de la desesperanza y la muerte sino en el de la vida", ha defendido y ha apostado por promover políticas en favor de la natalidad concediendo ayudas a las madres que tienen embarazos no deseados.

"Tu cuerpo es tuyo pero el que llevas dentro no", ha respondido a Susana Griso ante la insistencia de la presentadora que le preguntaba sobre la posibilidad de encarcelar a quienes abortan. "No estamos en el debate de la cárcel", se ha quejado Abascal por lo que considera una "caricatura" de su mensaje advirtiendo de que estamos ante "un debate muy delicado".

Las acusaciones de homofobia

Durante la entrevista, muy centrada en las políticas sociales promovidas por Vox, también se ha hablado de la homosexualidad y la propuesta del partido para que se llame "unión civil" y no "matrimonio" a la unión de dos personas del mismo sexo. "Estamos contra la ideología LGTB que no representa a los homosexuales", ha dicho el presidente de Vox asegurando que si tuviera un hijo gay le querría igual y no intentaría cambiarle.

"No me hace falta decir que tengo amigos gays porque he tenido familiares que lo han sido, no me hace falta adornarme", ha defendido rechazando las acusaciones de homofobia lanzadas contra su partido.

A continuación ha criticado al lobby gay que "obliga", ha dicho, a los homosexuales a "tener unos postulados ideológicos" y ha recordado el caso de dos modistos, en referencia a Dolce & Gabbana, que se posicionaron en contra de la adopción y "fueron laminados", ha asegurado. "Se hizo campaña de boicot contra ellos y tuvieron que cambiar de opinión", señalaba el presidente de Vox para defender su postura.