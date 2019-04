Transfuguismo en ERC: el fugado Comín traiciona a Junqueras con Puigdemont

Gràcies @martavilaltat i companys d'@Esquerra_ERC! Orgullós de tota la feina i de les lluites q hem fet junts. I determinat a seguir amb vosaltres per lliurar junts tots els combats q encara ens queden per culminar el camí. Que ningú s'equivoqui: avui no es trenca ni s'acaba res!