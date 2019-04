Transfuguismo en ERC: el fugado Comín traiciona a Junqueras con Puigdemont

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, se sale con la suya y consigue arrebatarle al líder de ERC, Oriol Junqueras, a una de sus piezas de más peso en Bruselas. El exconsejero de Salud, Toni Comín rompe el carnet de ERC para pasarse a las siglas de Puigdemont y ser su número 2 en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. La posibilidad de que consiga un escaño es remota como lo es que pueda recoger su acta de eurodiputado sin pisar suelo español.

Aún así, este paso de Comín ha servido para evidenciar la distancia que mantiene desde hace meses con el líder de su partido, Oriol Junqueras, que hasta ahora se ha negado en redondo a concurrir junto a Puigdemont en una lista unitaria a Bruselas. Como era de esperar, en ERC se temían este movimiento y este lunes no han dudado en advertirle públicamente. La portavoz, Marta Vilalta, ha dicho en Cataluña Radio que Comín "seguro que conoce las consecuencias de una decisión así", por lo que se espera que en las próximas horas le reclamen que deje su acta de diputado.

Lo cierto es que no es la primera vez que Comín traiciona sus siglas para dar el salto a otro partido. En el año 2014, el fugado ya dejó el PSC para convertirse, para sorpresa de muchos, al independentismo. El presidente catalán, Quim Torra, ha valorado este paso al frente de Comín en una entrevista en radio 4 como "una buena noticia" y ha aprovechado para pedirle al propio Junqueras que también se lo piense y acabe aceptando una lista unitaria junto al expresidente catalán, en Bruselas. En ERC, fuentes del partido aseguran que esta posibilidad está completamente descartada.

Comín no es el único que abandona a Junqueras, también la que fuese su consejera de Educación, Clara Ponsatí, que aunque concurrió como independiente había formado parte del equipo del preso de ERC. Puigdemont también ha fichado en su lista para las europeas como número 4 a la militante del PDeCAT Erika Casajoana, afincada en Bruselas, y al exeurodiputado proetarra Gorka Knörr, que irá como número 5 y que no ha sido un fichaje casual ya que fue inhabilitado por el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en 2008 condenado por desobediencia junto al expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, al no haber disuelto en 2003 un grupo parlamentario afín a Batasuna tras su ilegalización. Después Estrasburgo le dio la razón.