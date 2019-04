La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en Es la Mañana de Federico asegurando que ella y su equipo están "en plena forma y dispuestos a dar todas las batallas", pero ha advertido de que "de nada sirve lo que pueda prometer yo si en tres semanas tenemos un Gobierno radical" y que su "principal obstáculo se llama Pedro Sánchez". "De nada nos va a servir bajar impuestos si luego tenemos un gobierno de España sectario y radical y que tiene de cómplice a un socialismo que no dice nada de lo que pasa en Venezuela o Cataluña", ha dicho con contundencia, por lo que "lo que yo pueda proponer para Madrid de poco servirá si en tres semanas tenemos ese gobierno radical en España".

Sin embargo, al mismo tiempo, Díaz Ayuso ha defendido la gestión del PP en la Comunidad de Madrid y también el papel de contrapeso de las Comunidades Autónomas que "sirven, por ejemplo, para que aquí en Madrid haya un refugio contra el socialismo", ha dicho, recordando que "sin regionalismos hemos construido este laboratorio de libertad en el que son bienvenidos todos los españoles".

"A Madrid la persona viene a liderar"

En este caso, Ayuso ha recordado que "cuando Esperanza Aguirre estaba creando hospitales, Zapatero estaba quebrando los servicios públicos por toda España". "Es decir, nos hemos dado una isla de libertad en la Comunidad de Madrid porque hemos creído que aquí la persona viene a liderar no a que a la subvencionen ni a que la tutelen", ha explicado.

Pero todo en su justa medida: "Ahora bien, las comunidades no son reinos de taifas y estoy de acuerdo en que hay que quitar determinados excesos de poder", ha asegurado admitiendo que ciertos ámbitos puede ser bueno recentralizar ciertas competencias.

Futuros pactos

La popular también ha desvelado en Es La Mañana de Federico cuáles son sus intenciones tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Ha asegurado que "la relación en la Comunidad de Madrid con Vox es buena" y que "no tiene reparos" en pactar con ellos "o con Ciudadanos". Eso sí, ha explicado que "lo que no puede ser es que quieran acabar con las autonomías, y estoy en contra de la farándula constante", ha dicho respecto al partido de Santiago Abascal.

"A Vox y a Ciudadanos les va a costar diferenciarse de nosotros, no he oído una propuesta en ellos que no haya hecho antes el Partido Popular", ha añadido Díaz Ayuso, que ha explicado que su preocupación ahora es que los votantes populares "vuelvan a casa", porque con Pablo Casado "hemos dado un paso adelante, estamos recuperando esencias, hay un nuevo PP y no hay que estar viviendo de la nostalgia". "Fuimos la casa de 11 millones de votos y queremos volver a serlo", ha sentenciado, y por ello ha pedido "concentrar el voto en el PP". "Tenemos dos caminos", tras las próximas elecciones, ha explicado la candidata del PP, "el de la tiranía y de la destrucción del país, o el de un país de ciudadanos libres e iguales".

Y sobre la campaña electoral para esos comicios del 26 de mayo, Ayuso ha explicado que "aún no ha pensado" si contará en sus actos con los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, pero sí que ha "hablado ya con muchas personas, desde Gallardón a Esperanza Aguirre" porque quiere "conocer dónde han estado los errores y los aciertos", aunque "yo voy a hacer las cosas a mi manera", ha terminado su entrevista.