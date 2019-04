Canal Sur informa sobre la supresión de Sucesiones con imágenes del entierro de la duquesa de Alba

Este miércoles suenan las campanas electorales en toda Andalucía. Juan Manuel Moreno las repicará en un hotel de Sevilla; Susana Díaz, con su ahora inseparable Pedro Sánchez, en el feudo del clan de los Toscano, en Dos Hermanas; Juan Marín, en el restaurante La Raza Puerto de Sevilla, y Antonio Maillo, de Adelante Andalucía en Málaga. Europa Press no da los datos de Vox, pero el gran protagonista ya ha sido Canal Sur.

No haberse atrevido con las reformas necesarias de manera inmediata disponiendo de una mayoría absoluta suficiente para muchas cosas, aunque no para todas, y no haber tenido en cuenta la gran cantidad de información que se atesora sobre los entresijos internos de Canal Sur -como se conoce popularmente al ente público de la Radio Televisión Andaluza- ha propiciado que se haya producido la primera colisión entre el personal que manda realmente en la cadena y el nuevo gobierno.

Había pasado apenas 24 horas desde el anuncio de la rebaja fiscal, que intenta poner en marcha el nuevo gobierno andaluz, cuando el informativo de ayer a mediodía de Canal Sur emitía un reportaje sobre las medidas afirmando que la bajada de impuestos, el de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones e IRPF, beneficiaba fundamentalmente a los más ricos. Esto es, asumiendo la tesis del PSOE sobre tal reforma fiscal.

Para remate, como cuenta El Mundo, en la pieza aparecían imágenes del entierro de la duquesa de Alba, con el propósito probable de señalar simbólicamente a qué ricos se refería la interpretación de las medidas. Además, el reportaje aportaba las opiniones de "expertos" contrarios a la rebaja anunciada por el nuevo gobierno.

No ha pasado desapercibida la "mano invisible socialista" en la cobertura de la noticia y el PP –Cs no ha dicho nada hasta el momento– ha adelantado que va a presentar una queja formal ante el máximo órgano de la RTVA, su consejo de administración, en su próxima sesión. Dice el PP que el vídeo emitido contiene mentiras, usa imágenes discutibles y datos imprecisos.

El PP afirma que ya ha protestado por la emisión de la pieza ante el director en funciones desde hace más de seis años, Joaquín Durán, un hombre vinculado con claridad al régimen derrotado el día 2 de diciembre, al clan de directivos de la RTVA desde hace 30 años y muy ligado a Susana Díaz.

Al parecer, tras la protesta del PP, la pieza emitida a mediodía fue eliminada y ya no hay rastro de ella en la web de la RTVA ni Canal Sur. Curiosamente, la dirección de la RTVA señalaba directamente a la redactora que compuso el reportaje eximiéndose de toda responsabilidad en la confección de la polémica noticia. Pero es conocido el control que los altos mandos de Canal Sur han ejercido siempre sobre cualquier contenido informativo.

La contradicción de Susana Díaz

El escándalo de la "información" discutida sobre la rebaja fiscal del nuevo gobierno se vio ampliado por la manifiesta contradicción de Susana Díaz. Tras haber estado más de seis años sin querer que la RTVA y sus medios tuvieran un nuevo director general elegido por el Parlamento –motivo por el que Joaquín Duran sigue en su puesto en condiciones interinidad–, ahora quiere que se haga lo contrario.

Susana Díaz, ya en la oposición, dijo este miércoles que la vacante en la Dirección General de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) debe sacarse a concurso público, que quien la obtenga debe ser controlado por asesores externos y que su nombramiento final deberá obtener una mayoría cualificada del Parlamento. Justo todo lo que no ha hecho desde 2013.

Tras 30 años de dominación socialista en la cadena, como se ha demostrado profusamente en Libertad Digital y otros medios, ahora Susana Díaz exige fe en los medios de comunicación públicos como "como garantía de la cohesión territorial de Andalucía". Pero alude veladamente a que el nuevo gobierno persiga otra cosa.

Para ello, propone incluso que el Estatuto de Autonomía sea el que la "independencia, libertad y pluralidad de nuestras instituciones públicas en materia de comunicación", como es el caso de la RTVA.

Díaz ha puesto sobre la mesa este planteamiento en unos momentos en los que se está planteando por las dos fuerzas que forman parte del actual Gobierno andaluz, PP-A y Cs, "la posibilidad de dar pasos atrás en esas mayorías reforzadas y cualificadas que tiene el Parlamento para elegir a los órganos que nos afectan a todos y que tienen que garantizar la pluralidad de opiniones en Andalucía".