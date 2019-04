Toni Cantó: "Es un tema de emergencia nacional que no nos gobierne Sánchez"

Toni Cantó ha sido muy contundente en Es la Mañana de Federico para reivindicar la necesidad, e incluso la urgencia, de un cambio político en las elecciones del 28A: "Es un tema de emergencia nacional que no nos gobierne Sánchez", ha dicho, acusando al presidente de que "le dicta la política económica Podemos y le dicta la política territorial Torra" y, además, "se va de pinchos con Otegi".

El de Ciudadanos ha asegurado también que "este país necesita algo revolucionario: que gobierne un partido que no se haya arrodillado nunca ante el nacionalismo", en referencia a Ciudadanos, obviamente, sobre el que también ha dicho que "es necesario un partido que no vaya a pactar nunca con el nacionalismo" y se ha comprometido a que impulsarán una reforma para que haya un "tope" del 3% que impida que "estos partidos entren al Congreso a destrozar España desde allí".

Emergencia también en Valencia

Cantó ha dicho también que "si en Moncloa hay una situación de emergencia nacional, también la hay aquí en la Comunidad Valenciana", y ha recordado detalles importantes de lo que ocurre en la región como que "Ximo Puig, que me recuerda a Rajpy, le cedió el futuro de la educación al más talibán de Compromís" y ha creado "TeleCompromís —en referencia al nuevo canal autonómico en valencia— "que ya tiene más trabajadores que La Sexta".

En este sentido, el de Ciudadanos ha lanzado una dura advertencia: "Si seguimos cuatro años" gobernados por el pacto entre Puig y el nacionalismo "estaremos como Baleares y, en nada, más como en Cataluña", ha dicho, recordando que "desde Ciudadanos hace mucho que advertíamos de lo que iba a pasar en Cataluña y nos decían de todo".

No al pacto con el PSOE

Toni Cantó ha explicado y defendido también la decisión de su partido de no pactar en ningún caso con el PSOE, que él cree que no es un error y que, de hecho, "cuando voy por la calle lo que me dice la gente es que ni se me ocurra pactar con Sánchez ni con Puig". En ese momento el candidato se ha dirigido al numerosísimo público presente en el Auditorio de la Fundación Bancaja para preguntarles: "¿Vosotros queréis que pactemos con Sánchez y con Puig?", a lo que la respuesta ha sido un sonoro "¡Nooo!".

El de Ciudadanos ha admitido que "han enviado emisarios para intentar ablandarme, pero no lo van a conseguir" y se ha comprometido también personalmente: "Yo no voy a pactar con el PSC valenciano —en referencia al PSPV como se denominan los socialistas valencianos—el PSOE ha elegido hace mucho tiempo quiénes son sus socios y cuál es su juego, es Puig quién ha entregado la educación y las televisiones al nacionalismo", ha dicho con contundencia.

En lugar de acuerdos con el PSOE Cantó ha reivindicado "que Andalucía sea un referente para toda España, un pacto entre fuerzas constitucionalistas en Moncloa y aquí también", ha asegurado, mostrándose convencido de que "podremos llegar a un acuerdo con Isabel Bonig, entre dos fuerzas constitucionalistas".

En este punto, y preguntado por Vox, el de Ciudadanos ha querido mostrarse cercano a los votantes de la formación de Abascal. "Entiendo muy bien a muchísima gente que está tan cabreada que va a votar a este partido como antes votó a otros populistas", pero también ha querido señalar lo que, a su juicio, son las carencias del programa de ese partido: "Hay también una emergencia económica y de Vox todavía no he escuchado una propuesta económica", ha dicho, asegurando que confiar en este tipo de partidos puede llevarnos "a un alejamiento y una decepción con las instituciones".