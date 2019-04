El expresidente del Gobierno de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá, ha dado parte a la Guardia Civil este lunes de que han destrozado la máquina expendedora que se encuentra en la parte exterior de entrada a su farmacia de Marratxí. "Ningún totalitario me va a amedrentar y menos con tácticas de kale borroka", ha comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

También ha querido señalar que hace apenas unos días representantes políticos del partido Unidos Podemos habían estado en su farmacia haciéndose fotos para colgarlas posteriormente en las redes sociales aconsejando al expresidente que dejara la política y volviera a su farmacia. Y es que José Ramón Bauzá ocupa a día de hoy el quinto puesto de la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo. "Curiosamente hoy aparece todo esto roto", comunica el político.

Bauzá, que lleva años sufriendo esta clase de acoso hacia su persona, asegura que los responsables del vandalismo han pasado de "hacer pintadas" a simplemente "reventar los cristales" de su farmacia. "Su forma de defender la libertad y de expresarse es con la violencia que podéis ver. Yo voy a seguir defendiendo exactamente lo mismo que he defendido siempre, y estos actos violentos no me van a amedrentar lo más mínimo", afirma en un vídeo de su cuenta de Twitter.

"Los defensores de la libertad somos aquellos que creemos en la Constitución y en las leyes", añade Bauzá, antes de terminar sus declaraciones sentenciando que los "constitucionalistas estamos por encima de las amenazas".