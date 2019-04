Los de Puigdemont reniegan ahora de Sánchez: "Tenemos 155 razones para no pactar"

El separatismo empieza a perder la fe en un futuro entendimiento con el PSOE después de sus declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en una entrevista en Antena 3 donde quiso ser muy claro en cuanto a una hipotética aplicación del artículo 155 en Cataluña: "Los independentistas y la derecha saben que siempre he defendido la integridad del Estado y la soberanía territorial. No va a haber referéndum, si tengo que aplicar el 155 lo haré con el consenso. No quiero hacerlo, pero si fuera necesario actuaré con toda contundencia", dijo este lunes.

Ante esta rotundidad, el partido de Carles Puigdemont, JxCAT ha respondido indignado marcando ahora distancia con la posibilidad de intentar un nuevo entendimiento de mantenerse Pedro Sánchez en La Moncloa. "Sánchez ya no nos considera porque ha entendido que tenemos 155 razones para no pactar", ha dicho este martes la candidata Laura Borràs en un acto de campaña en el que ha añadido que tras estas declaraciones del presidente del Gobierno, se ha descubierto el verdadero rostro de Sánchez: "El rostro del 155", según Borràs, que es "exactamente el mismo que el del tripartito de derechas y eso ya sabemos qué significa para Cataluña".

ERC: "No daremos cheques en blanco a nadie"

Desde ERC también han reprochado a Sánchez su contundencia en cuanto a una hipotética aplicación del artículo 155 en Cataluña bajo la advertencia de que ellos no renunciarán a sus principios: "La propuesta del PSOE es que nos olvidemos del referéndum", ha asegurado el dirigente de ERC, Gerard Gómez del Moral en esta quinta jornada de campaña en la que los independentistas también se han unido para rechazar la apuesta que recoge el PSOE en su programa electoral de reconocer la singularidad de las comunidades autónomas con una definición precisa de su "identidad, cultura y lengua".

"No daremos cheques en blanco a nadie", insisten en el partido de Oriol Junqueras. "Menos paternalismo y más democracia", le ha dicho también este lunes en TVE la candidata Borràs a los socialistas a quienes le recuerdan que "la fase del autogobierno ha pasado", que no les vale con un encaje especial para Cataluña y que su exigencia no se va a desviar ni un milímetro del referéndum de independencia que "acabará siendo inevitable", amenazan los de Puigdemont.