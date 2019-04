Junqueras renuncia a las líneas rojas para a investir a Sánchez en su mitin desde Soto del Real

Tras el mitin carcelario del candidato de JxCAT, Jordi Sánchez este viernes ha sido el turno para el líder de ERC y candidato a las elecciones generales, Oriol Junqueras desde la misma sala de la prisión madrileña de Soto del Real. Desde allí, el dirigente separatista se ha mostrado dispuesto, por primera vez desde el inicio de la campaña, a retirar de la mesa de diálogo la exigencia del referéndum para facilitar una futura investidura de Pedro Sánchez. "No facilitaremos ni por acción ni por omisión un Gobierno de extrema derecha en España, porque ningún demócrata de ningún país del mundo lo entendería", así justificaba Junqueras este nuevo giro de guión.

ERC apuesta, por tanto por una mesa de diálogo sin lineas rojas con el único objetivo de evitar un Gobierno de PP, Cs y Vox que vuelva a recurrir a la aplicación del artículo 155 en Cataluña."No pondremos ninguna línea roja que suponga un cheque en blanco para la extrema derecha, ni daremos un cheque en blanco que se convierta en una línea roja para la República catalana", ha dicho Junqueras mientras defendía que " entre esos cheques en blanco y líneas rojas debe haber un espacio para la negociación".

Estrategia que dista mucho de los mensajes lanzados ayer por el candidato de Puigdemont que pese a ofrecerse a investir a Sánchez en ningún momento planteaba la opción de renunciar a la autodeterminación. ERC se presenta hoy como el "único socio de confianza" que aspira incluso a ganar por primera vez las elecciones generales en Cataluña:" El independentismo tiene una oportunidad histórica", ha dicho Junqueras.

La oferta del líder de ERC llega después de que Junqueras haya expresado su convencimiento en las últimas semanas en que si "el PSOE puede pactará con Ciudadanos", de ahí que él se haya presentado este viernes desde la cárcel como la "mejor opción para los catalanes" que dudan ahora mismo sobre si votar al PSC de Miquel Iceta descontentos con la deriva radical del independentismo. Junqueras pide el voto entre los indecisos para conseguir "una mayoría amplia" que les convierta en decisivos para la formación del nuevo Gobierno.

Pese a su oferta a Sánchez, Junqueras, eso sí, ha querido dejar claro que una vez sea posible conformar el nuevo Ejecutivo su partido no dejará de insistir en su proyecto rupturista: "Si no nos hemos cansado ni acobardado en la prisión es porque no nos cansaremos ni acobardaremos nunca", ha dicho Junqueras que no ha dudado en asegurar que con una mayor presencia de diputados en el Congreso, consiguiendo todos los escaños que hay en juego en Cataluña- que son 48 diputados- "el referéndum y la independencia cada vez estará más cerca".