Abascal se proclama "ganador" del 28A desde Sevilla, "chispa de la Reconquista"

Santiago Abascal regresa en esta recta final de la campaña al mismo lugar donde comenzó la ‘Reconquista’ de Vox: Andalucía. Desde el Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla, escenario en el que iniciaron la campaña de las elecciones andaluzas, el presidente del partido ha presumido de haber conseguido poner sobre la mesa asuntos antes excluidos del debate como los símbolos nacionales, la Historia de España, las leyes de género o el aborto.

Por todo ello, se ha proclamado "ganador" del 28A, precisamente en la comunidad que abrió a Vox la puerta de las instituciones con 12 diputados. Desde Sevilla, agradecía a los andaluces haber sido "los adelantados de la Reconquista" y aseguraba que lo ocurrido el pasado 2 de diciembre "es el chispazo de lo que va a ocurrir el 28 de abril".

Ante las más de 4.500 personas reunidas en el recinto, el presidente de Vox centraba buena parte de sus ataques en el PSOE, al que se refería como el partido de los crímenes de Estado, la corrupción o la negociación con ETA. Después se dirigía directamente a Pedro Sánchez, un "impostor al que hemos visto adornarse con una gigantesca bandera de España por una patria a la que está dispuesto a traicionar", decía. "Un individuo sin escrúpulos", remataba el presidente de Vox.

También criticaba duramente a la "derechita cobarde" y la "veleta naranja" por incumplir el pacto de investidura con Vox en materia de memoria histórica, las leyes de violencia de género o la política de inmigración.

La euforia contenida

Antes de comenzar el acto, los dirigentes del partido no ocultaban su satisfacción por el éxito cosechado a lo largo de la campaña: "Esto vale más que diez debates", comentaban algunos señalando al público. Aquellos dirigentes que vieron nacer al partido no podían evitar las comparaciones: "Antes no venía nadie a nuestros actos", admitían mostrando fotografías de los actos vacíos que celebraban hace cinco años. Hoy todo ha cambiado.

Entre los asistentes, además de los candidatos al Congreso por Sevilla, Huelva Cádiz, también se encontraba Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, y que ha sido uno de los más aplaudidos por el público.