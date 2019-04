Junqueras confirma que irá al Congreso a recoger su acta de diputado

En plena recta final de campaña, el candidato de ERC a las elecciones generales y líder del partido, en prisión preventiva, Oriol Junqueras, confirma que su puesto en las listas no será una mera cuestión simbólica tal y como se había planteado en las propias filas separatistas en un principio y que su intención, ahora, es la de recoger el acta de diputado en el Congreso e intentar ejercer como tal pese a su situación procesal. "He anunciado que cogeré el acta y no pienso renunciar a mis derechos por mucho que me quieran apartar", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

Junqueras podrá recoger su acta en la Cámara Baja bajo custodia policial y con la autorización del Tribunal Supremo al igual que el resto de presos que concurren en las listas para las generales y que todavía no han confirmado este aspecto. Es el caso de su compañero de partido, Raul Romeva, que es cabeza de lista para el Senado, y los presos de la marca del fugado Carles Puigdemont, Josep Rull y Jordi Turull que concurren también al Congreso por Tarragona y Barcelona, respectivamente.

Según el líder de ERC, "coger el acta es la mejor manera de luchar contra la represión y la excepcionalidad política" en Cataluña y que este gesto beneficiará también al resto de presos separatistas. "El Estado debe tener muy claro que no nos rendiremos nunca y tendrán que dar muchas explicaciones si intentan evitar que pueda ejercer mis derechos políticos en el Congreso o en el Parlamento Europeo". Junqueras también es cabeza de lista de ERC para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo.

Aspira a ganar las generales en Cataluña

Tal es la ambición en ERC que el propio Junqueras no duda en afirmar públicamente que su intención es la de poder conseguir todos los escaños que el próximo 28 de abril están en juego en Cataluña. Son 48 escaños que podrían repartirse en el Congreso de los Diputados entre hasta ocho formaciones políticas. El último llamado CIS catalán, publicado en abril, otorga a los de Junqueras entre 14 y 15 escaños de los 48 en liza en esta comunidad pero ERC espera poder doblar a su principal rival en estas generales que es el PSC. A los de Miquel Iceta le otorga el CIS catalán entre 11 y 13 escaños. Ambas formaciones mejorarían de forma muy significativa los resultados de 2016.

De lo que no hay dudas en la calle Calabria de Barcelona, sede de ERC, es de que los Puigdemont, JxCAT serán los grandes perdedores la noche del 28 de abril pudiéndose cumplir los peores pronósticos que les sitúan en los 5 escaños, en concreto 3 asientos menos en el Congreso de los que ha tenido el PDeCAT en esta legislatura. Junqueras se muestra convencido de que ERC puede ganar por primera vez las generales en Cataluña y cree que esta victoria lanzaría un mensaje muy potente: "El Estado lo debería ir asumiendo", ha dicho.

La opción de facilitar la investidura de Pedro Sánchez sin líneas rojas sigue sobre la mesa pero Junqueras pide al PSOE que desvele con más claridad cuáles son las intenciones con Cataluña: "El PSOE tiene miedo y vive acomplejado por la derecha. Tiene que ser valiente", ha dicho. Para el preso Junqueras estas generales serán decisivas para el independentismo porque podrán "estar mucho más cerca del referéndum", si ERC puede condicionarlo.