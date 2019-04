Santiago Abascal ha elegido Valencia, antiguo feudo del PP gobernado ahora por Compromís, para su penúltimo mitin de campaña. Desde esta comunidad limítrofe con Cataluña, el presidente de Vox ha endurecido aún más, si cabe, su discurso contra los separatistas y el Estado de las autonomías, sobre las que ha dicho que "no garantizan la pluralidad de España, que estaba ahí mucho antes" que los 17 parlamentos actuales.

"Valencianos, siempre del reino de Valencia, nunca del Pais Valencià", ha comenzado diciendo ante las más de 6.000 personas reunidas en el museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a las que se sumaban otras 2.000 fuera. Durante su discurso ha criticado duramente al resto de partidos, especialmente al PSOE y a Pedro Sánchez por su pacto con los separatistas y Podemos.

Repaso de la campaña electoral

A un día del cierre de campaña, que tendrá lugar en la madrileña plaza de Colón, el presidente de Vox ha presumido del éxito de convocatoria cosechado por su partido en todos los actos y ha asegurado que han logrado "despertar el alma dormida de España". "El próximo 28A nos jugamos la existencia misma de España, la supervivencia de la nación" ha advertido, en referencia al "separatismo que sostiene al gobierno y la dictadura progre".

Después ha hecho un repaso por los eslóganes del resto de partidos políticos, criticando el del PSOE, "La España que quieres", al acusarle de no querer en realidad destruir el país. También el del PP, "Valor seguro", sobre el que ha dicho que "lo que es seguro es que no tienen valor para derogar las leyes de la izquierda", y el "Vamos" de Ciudadanos: "¿Vamos a dónde?", ironizaba Abascal. Del "Por España" elegido por Vox ha asegurado que no es un eslogan electoral sino un "lema de vida".

En el acto han intervenido el candidato de Vox a la presidencia de la Generalidad valenciana, José María Llanos, y el ex diputado del PP, Ignacio Gil Lázaro, que han centrado sus discursos en defender el español y el "único valenciano, el de las normas de Puig", frente al catalán. Al concluir ha sonado el himno regional de la comunidad valenciana y el himno de España.