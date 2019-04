Casado: "Lo que estaba pidiendo el votante de Vox al PP es lo que yo le estoy ofreciendo"

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha atendido este viernes la llamada de Es la Mañana de Federico cuando quedan apenas dos días para las elecciones y en un momento de campaña en el que su enfrentamiento con Ciudadanos es más bronco.

Sobre esto, Casado se ha reivindicado como el único candidato que propuso acuerdos electorales a Vox y Ciudadanos antes de las elecciones y ha insistido en la necesidad de sumar votos contra Pedro Sánchez. "Tengo legitimidad para decir (a Vox y Ciudadanos), unifiquemos el voto para evitar que Sánchez siga en la Moncloa". Y añadía, "tengo la legitimidad de que lo he intentado todo".

Refiriéndose a los líderes de Ciudadanos y Vox, Albert Rivera y Santiago Abascal, Casado señaló que "ni sus electores ni los míos podrían entender que no llegáramos a acuerdos" y repitió uno de sus mantras electorales: "a mí no me pregunta nadie con quién voy a pactar el lunes" a diferencia de a Rivera que nadie sabe a quién va a apoyar, decía, porque "ya apoyó a Sánchez en 2015".

Para Casado, lo importante es que "tengo claro que mi adversario es Sánchez" y por eso, "hay que optimizar el voto". Según señala, "hay que aglutinar el voto en torno al PP porque la ley electoral en España es muy caprichosa".

En cuanto a la formación de Abascal, ha defendido que el voto que se ha ido a Vox vuelva al PP. "Lo que estaba pidiendo el votante que se ha ido a Vox es lo que yo estoy ofreciendo al frente del PP. ¿Qué es lo que pide al PP un votante de Vox para cambiar? Un votante del PP puede estar ahora reconocido con su partido".

Andalucía

El presidente del PP señaló que "en Andalucía hemos demostrado que podemos llegar a acuerdos" y a aplicar políticas buenas para la gente. En este sentido, recordó que en la comunidad andaluza, bajo el Gobierno socialista murieron 27.000 personas esperando a que la administración les diera una respuesta a solicitudes relacionadas con la Ley de Dependencia, y "otros 7.000 andaluces han tenido que renunciar a su herencia" por culpa del impuesto de sociedades. Con su llegada y el acuerdo con Ciudadanos y con Vox, han eliminado el impuesto de sucesiones y están arreglando los muchos problemas que presentaba el sistema sanitario, como las listas de espera.

En ese momento, Federico reprochó al líder popular no haber organizado toda su campaña en torno a la experiencia andaluza. Casado se defendía señalando que sí han hablado "durante toda la campaña" de Andalucía y justificaba diciendo que en los telediarios sólo sacan 10 segundos, pero que él en los mítines "hablo de todo".

"Llevo yendo a esRadio desde 2005"

Otro de los temas en los que ha chocado el director de Es la Mañana de Federico y el líder popular ha sido por la herencia de Mariano Rajoy. Federico reprochaba a Pablo Casado haber sacado pecho de los gobiernos de Mariano Rajoy, algo que, en su opinión, le perjudica sobremanera, ya que la administración de Rajoy dijo que bajaría los impuestos para subirlos más que cualquier otro partido en España. Casado insistía en sentirse orgulloso del Gobierno de Rajoy por lo que se hizo de bueno, y que eso no quita que siga siendo partidario de históricas bajadas de impuestos: "Llevo yendo a esRadio desde 2005. Si hacen una hemeroteca mía veréis que llevo diciendo lo mismo desde entonces", señalaba para defender que sus preferencias liberales en economía siguen intactas.

En cualquier caso decía que "no somos infalibles y tenemos que mejorar, por ejemplo con el tema de la corrupción. Yo he sido implacable contra la corrupción".

En la entrevista, Casado ha insistido en que la "nueva política" es la suya, que lleva unos meses, y ha recalcado que "Sánchez está inhabilitado" ante lo que está pasando en Cataluña y los apoyos que está cosechando de personajes como Arnaldo Otegi. "Este gobierno no puede seguir el lunes", ha destacado el líder del PP, que también ha afirmado que tienen que "ser generosos". Sobre la iniciativa del 1+1+1, ha recalcado que es "muy difícil" que salga en provincias como Ávila y ha insistido en que fue el PP el que propuso "una alianza con Vox y Ciudadanos" en la Cámara alta que estos partidos rechazaron. "¿Por qué dijeron que no y ahora dicen que es egoísta la apelación al voto unido? Esto es una cuestión de salvar España".

El día después

Sobre la inminente cita con las urnas, Casado ha dicho que mantiene sus expectativas de al menos cien escaños y ha destacado que, basándose en las encuestas más recientes, hay un 40% de indecisos: "En las provincias pequeñas, las elecciones se van a decidir por los restos de votos. Todo está abierto y veo una muy buena respuesta en la calle. Yo creo que vamos a ganar las elecciones, lo digo sin petulancia, lo creo de verdad. Tengo un proyecto sostenible por la España de los balcones" y "esa política transversal va a cuajar y lo único que pido es que lo aunamos a través del PP". "¿Para qué vamos a acabar pisándonos la manguera entre nosotros cuando lo que tenemos que hacer es sumar?"

También se ha referido, al final de la entrevista, al día después de las elecciones. Tras insistir en que no le cabe "la menor duda" de que Rivera pactará con Sánchez si le dan los números y además "apelarían a la responsabilidad" del PP para que se abstuvieran, ha dicho que si gana él "se quiere achicharrar en los primeros días" en la Moncloa, sin cálculos electorales, porque España "necesita un plan de choque". El voto útil al que él apela, ha dicho, es el voto que sirve "para hacer algo, para cambiar las cosas" y es lo que ha prometido en Es la mañana de Federico, un programa, que ha afirmado, le da "mucha suerte". "Hay que volver a salir al mundo y decir que España es un país maravilloso", ha insistido.

Propuestas

En cuanto a las propuestas de ese plan de choque recordaba que "hemos propuesto la mayor rebaja de impuestos" de la historia, decía Casado quien también se ha mostrado dispuesto a poner en marcha todas las reformas necesarias para dinamizar la economía y que "señalan todos los organismos internacionales". Momento en el que volvió a presumir de partido: "A la gente le puede gustar más o menos el PP, pero nadie niega que, cuando hemos gobernado, con Aznar creamos 5 millones de empleos y con Rajoy 2 millones".

En cuanto al debate territorial ha repetido que aplicará el 155 en el primer consejo de ministros. Sobre materia lingüística dice que "no puede ser que el Estado sea una oficina de corrreos en algunos pueblos de Gerona. Tenemos que reforzar el Estado con la Ley de Lenguas", zanjaba.