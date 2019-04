Vox desborda Colón con su acto más multitudinario de la campaña

Vox ha concluido su campaña electoral en el mismo lugar en el que la comenzó: la plaza de Colón de Madrid. En un cuidado escenario repleto de símbolos españoles, el partido ha organizado un gran acto para movilizar a su electorado en las últimas horas antes del 28A. Si para la pegada de carteles eligieron el monumento a Blas de Lezo, en esta ocasión les acompañaba de fondo el monumento al descubrimiento de América con una gran bandera de España ondenado delante. Todas ellas referencias a los símbolos e Historia del país que tanto reivindican los dirigentes del partido como motivo de orgullo.

El partido ha conseguido reunir a unas 20.000 personas en este lugar, según sus propios cálculos, al cierre de campaña. Tal y como viene haciendo en todos sus mítines, Santiago Abascal ha hecho un llamamiento al voto apelando a la emergencia nacional que vive España. "El 28 de abril elegimos entre la anti España o la España Viva", ha dicho alertando contra el "pacto de la traición, la disgregación o la miseria socialista". El presidente de Vox ha avisado de que su partido "no va a permitir el suicidio o la destrucción de España".

Por primera vez, Abascal se ha referido durante el mitin a la polémica surgida en la recta final de campaña con la prensa, después de que una periodista de laSexta fuera abucheada por simpatizantes del partido, durante el acto de Vox en Valencia. "Esos trabajadores que nos acompañan en todos los actos merecen nuestro respeto", ha dicho para a continuación dirigir sus ataques a los directivos de esos medios de comunicación.

Los nervios previos al 28A

El partido, que no realiza encuestas propias, evita hacer un pronóstico sobre lo que va a ocurrir el próximo domingo para no generar expectativas que puedan deslucir el resultado final. A la espera de comprobar si el éxito cosechado en la campaña se convierte en votos suficientes para formar gobierno, en Vox se muestran cautos y recuerdan que las encuestas les dan por debajo de 40 escaños, aunque no descartan superar los 50. "Van a cerrar las casas demoscópicas el 28 de abril", ha augurado en cualquier caso Abascal durante el mitin recordando lo que ocurrió en las elecciones andaluzas.

El acto, que ha servido también para hacer un resumen de estos 15 días previos al 28A y para agradecer el apoyo a sus simpatizantes, ha contado con la participación de los principales líderes de la formación: Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. También ha intervenido Nerea Alzola.

Una hora antes de que comenzara el acto dos activistas de Femen han irrumpido en el escenario con el pecho descubierto al grito de "el fascismo no es patriotismo" aunque no se han registrado incidentes. Nada más comenzar su protesta la policía ha intervenido y han sido desalojadas del lugar en el que una hora después tenía lugar el mitin.