La prensa internacional ha seguido muy de cerca las elecciones generales de este domingo. Han sido muchos los medios de comunicación que se han hecho eco de los resultados y que han mostrado su opinión al respecto. Entre los aspectos más mencionados se encuentran el declive del Partido Popular, la favorable posición de Ciudadanos, el auge de Vox y la polémica que rodea a los posibles pactos de gobierno, encabezados por Pedro Sánchez.

Tanto The New York Times como Le Figaro o The Guardian han señalado en sus titulares la victoria de los socialistas en estas elecciones y en sus entradillas la caída de votos del Partido Popular. "Perdió más de la mitad de sus diputados ante la irrupción de la extrema derecha en la cámara baja por primera vez en cuatro décadas", señala The New York Times. "El PP experimentó sus peores resultados, ya que su soporte se derrumbó y sufrió una hemorragia de 71 asientos", añade el periódico The Guardian respaldando esta idea. La publicación francesa, Le Figaro, matiza que, a pesar de que el partido de Pedro Sánchez encabeza estas elecciones, el PSOE no "ofrece una mayoría obvia a la izquierda". Opina igual The Wall Street Journal que hace hincapié en el hecho de que "ningún partido ganó más del 30% de los votos en España el domingo".

Una coalición polémica

Lo que para la prensa internacional resulta evidente es que el partido socialista de Pedro Sánchez tendrá que pactar con nacionalistas y secesionistas para formar gobierno, ya que una alianza con Unidas Podemos es insuficiente. El periódico portugués Diário de Notácias ha destacado el complejo escenario que se presenta para el PSOE, sin descartar ninguna posibilidad de pacto: "Sánchez puede unirse a Unidos Podemos, o a los catalanes de la ERC y a los vascos del PNV o, hipótesis más difícil pese a aritméticamente más fácil, a Ciudadanos". Por su parte, Le Figaro señala que lo más probable es una coalición con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que "aunque de centro-derecha", no debe ser reacio a optar por un candidato que "defiende a España de las comunidades autónomas".

En cambio, The Wall Street Journal señala que la opción más probable es la creación de "una coalición difícil de manejar" que incluya, probablemente, a "legisladores secesionistas" de Cataluña. Apoya esta idea el periódico argentino Clarín que destaca que en esta comunidad autónoma votó un 18% más de gente que en las anteriores elecciones y que, como resultado, Esquerra Republicana es "la mayor fuerza política del independentismo catalán".

La sorpresa internacional ante Vox

Después de la victoria de los socialistas en las urnas, el tema más mencionado ha sido la entrada del partido de ultraderecha, Vox, al Congreso de los Diputados, que ha pasado de los 47.182 votos que cosechó en 2016 a más de 2,6 millones de votos (10,26%) en estas elecciones. La publicación argentina, Clarín, señalaba en la mañana del lunes la "ilusión que despertó la irrupción de Vox" cuyo votantes eran o bien "nostálgicos que añoran el regreso de los valores de la España más tradicional" o bien ciudadanos que pertenecen a una "derecha rabiosa". En Italia, La Repubblica lleva las generales a la portada de su edición impresa y destaca la victoria de la izquierda y la entrada de Vox en el Parlamento: "Hace tres años había conseguido el 0,2% de los votos. Un resultado rotundo, aunque esperado dados los sondeos de los últimos meses".

Por su parte, el New York Times atribuyó parte del declive electoral del PP a la entrada de Vox en el parlamento que "redefinió el reparto de fuerzas en la derecha española". Esta idea también la apoya el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung que señala que la mayoría de los votantes de este partido provienen de "de la carne del Partido Popular" lo que ayuda a comprender su "intrusión catastrófica" en estas elecciones. The Guardian también ha considerado la entrada de Vox como una de las señas de identidad de estas elecciones: "ha sido una competencia marcada por el avance del partido de extrema derecha y una actuación desastrosa del tradicional partido conservador del país", expone el periódico.