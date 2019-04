Torra entrega la cruz de Sant Jordi a la xenófoba De Gispert que mandó "a Cadiz" a Arrimadas

El Gobierno catalán de Quim Torra ha decidido premiar este año con la Cruz de Sant Jordi a la polémica expresidenta del Parlamento autonómico, Nuria de Gispert. La dirigente separatista es conocida por su incontinencia verbal y sus continuas salidas de tono principalmente contra la líder de la oposición, Inés Arrimadas a quien "ha enviado a Cádiz" más de una vez en su cuenta de Twitter. La última, fue el pasado 3 de octubre cuando tachó incluso de "inepta e ignorante" a la dirigente de Ciudadanos. "¡Debe de estar muy mal en Cataluña!, ¡debe de añorar su pueblo!, ¿quién la obliga a quedarse aquí?", escribió en su perfil de la red social.

Víctimas de De Gispert también han sido el propio Albert Rivera, hizo pública la dirección del colegio al que acude su hija menor de edad, violando la ley de protección de menores y su propio excompañero de Unió, Ramón Espadaler al que llamó "botifler" (traidor) cuando se conoció que iría de número 3 en la candidatura socialista de Miquel Iceta. De él llegó a decir que se había pasado al PSC "porque necesita un sueldo después de dos años sin cobrar". También llegó a ser de las más duras contra el expresidente, Carles Puigdemont cuando amagó con convocar elecciones horas antes de proclamar la independencia. Carlos Carrizosa, compañero de filas de Inés Arrimadas, también ha sufrido sus comentarios excluyentes. "Arrimadas y Carrizosa, no hagáis el estúpido, que no estáis en Cádiz, estáis en Cataluña. Y la burla y el desprecio no se entienden".

Arrimadas i Carrizosa, no feu l’estúpid, que no esteu a Càdis, esteu a Catalunya. I la burla i el despreci no ll’entenem. — Núria de Gispert. (@nuriadgc) May 26, 2018

Estos comentarios xenófobos le costaron a De Gispert su reprobación "por sus reiterados y públicos comentarios vejatorios y excluyentes", a petición de Ciudadanos y con el apoyo del PPC, PSC y los comunes. Pese a esto, el Gobierno de Torra no ha dudado en galardonarle con la distinción de la Cruz de Sant Jordi reconociendo su labor "en defensa de la identidad" de Cataluña. Así lo ha confirmado este mismo martes la portavoz del Ejecutivo separatista, Meritxell Budó que preguntada por los mensajes xenófobos de De Gispert ha dicho que " la Cruz de Sant Jordi ha sido valorada por otros méritos políticos" de la dirigente separatista y que " a Arrimadas no le ha hecho falta que nadie le pida que se vaya, ella sola ya ha decidido marcharse a Madrid". La líder de Ciudadanos en Cataluña no ha tardado en responder en las redes sociales:

Esta señora me ha "echado" de Cataluña varias veces por no nacer aquí y ha insultado a otros líderes políticos. El nacionalismo premia a xenófobos haciéndoles Presidentes de la Generalitat o dándoles la Cruz de Sant Jordi, una de las máximas distinciones otorgadas en Cataluña. https://t.co/uQBHHrVJ1V — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 30, 2019

Messi, también premiado por Torra

El Gobierno catalán ha decidido distinguir también con este galardón que la Generalidad concede desde 1981 al futbolista del FC Barcelona, Leo Messi por "su fabulosa trayectoria deportiva que le ha llevado a ser reconocido como mejor deportista de todos los tiempos". En el texto de concesión del galardón se añade que " Messi encarna unos atributos sociales tan primordiales como la humildad, la honestidad, el aprendizaje, el sentido de equipo y el respeto".

A la consejera de Torra le han preguntado por si el Gobierno catalán ha tenido en cuenta la condena a Messi de 21 meses de cárcel y multa de dos millones de euros por tres delitos fiscales a la hora de otorgar este importante galardón para la Generalidad. Budó se ha limitado a decir que no han entrado "en esta valoración". Cabe destacar también que el futbolista ha sido premiado por los servicios prestados a una comunidad de la que su hermana tuvo que marcharse hace 19 años víctima de la inmersión lingüística. "Cuando mi hermanita iba a la escuela le hablaban en catalán y lloraba. No le gustaba", tal y como confesó él mismo en varias entrevistas a medios argentinos.