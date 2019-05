Esperanza Aguirre ha pasado por los micrófonos de los Informativos de esRadio para criticar aquellas palabras de Rajoy en las que mandaba a los que no querían estar en el PP al partido liberal o al conservado y ha reclamado unión en los partidos de centro derecha porque "tenemos 11,3 millones de españoles que han votado a las tres opciones del centro derecha. Los que creemos en la libertad, en la propiedad y en España. Y resulta que si vamos divididos, con el sistema electoral que tenemos no gobernaremos jamás".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado consolarse al decir que en la región esas tres opciones "han representado el 53,5%, mientras que PSOE y Podemos el 43%", por lo que cree que "por suerte en Madrid no se perderán tantos votos" y ha reconocido que "hay muchas cosas que los separan, pero también las que nos unen y más importantes" por lo que ha pedido que hablen "todos con todos" y que los "descalificativos que se han proferido en esta campaña hay que olvidarlos y pedir disculpas".

Aguirre ha reiterado que "tenemos que renunciar a todo aquello que nos separa para hacer que todo lo que nos une, que son muchas cosas, no haga que 11,3 millones de españoles se queden sin poder llegar al Gobierno".

Preguntada por el giro de Pablo Casado que calificó el pasado martes a Vox de extrema derecha, ha asegurado que "en España si no llamamos extrema izquierda a Podemos, que son comunistas, partidarios de la autodeterminación, republicanos, en contra de la monarquía, eso sí que es anticonstitucional. Yo creo que Vox tiene propuestas muy radicales, en contra de las cuales estoy, pero es mucho mas lo que nos une que lo que nos separa".

Tampoco ha sentado bien a Aguirre que Casado acusara a Abascal de haber chupado de los "chiringuitos y mamandurrias" de la Comunidad de Madrid cuando la expresidenta estaba al frente. "Lo importante es que muchos votantes de Vox que el domingo, a pesar de que entraron en el Congreso, lo hicieron con menos escaños y menos votos de los previstos, estaban pensando en volver a la casa común. Pero si utilizamos descalificativos y frases hirientes, que no somos los primeros porque Abascal dijo que eramos la "derechita cobarde", también es hiriente y todos tenemos que retirar ese tipo de cosas". Aguirre ha reconocido que no ha hablado con Santiago Abascal sobre ese asunto.

Una de las imágenes de la celebración del 2 de mayo en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido la conversación de Esperanza Aguirre con Ángel Garrido, que acaba de traicionar al PP para pasar a Ciudadanos. "A Garrido le he dicho que llevaba bastante tiempo diciéndole que no descartaba convertirle al liberalismo, porque hizo un discurso diciendo que lo que era era liberal", ha dicho la expresidente del PP madrileño. Por eso ha confesado que cuando le vio "que salía diciendo que se iba a un partido de centro liberal, siempre fue socialdemocrata, le he felicitado: bienvenido al liberalismo".

Por último ha querido apuntar que "a Santiago Abascal, como a Regina Otaola, como a muchos otros que venían del País Vasco porque les costaba la vida, en las plazas vacantes de la Comunidad de Madrid estoy muy orgullosa de haberlos tenido". Y ha querido señalar que "no es verdad que yo hiciera una plaza para Santi Abascal. Estaba vacante la presidencia de la Agencia de Protección de Datos y creo que lo hizo muy bien. Lo mismo que a Regina Otaola o Nerea Alzola y a muchos otros, y lo volvería a hacer porque se jugaban la vida en el País vasco".