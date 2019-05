La agencia IDEA es considerada como la clave del control de las subvenciones públicas desde el "fondo de reptiles" que denunció Francisco Javier Guerrero ante la juez Alaya y ha dado paso a buen número de los macrocasos de corrupción como los ERE, Invercaria, Avales etc. Como no podía ser de otra forma ha sido una de las investigadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía y el resumen provisional incluye descontrol, duplicidades y ausencia de funcionarios para otorgar las subvenciones, algo que es legamente forzoso.

Dice textualmente el Informe: "La Agencia IDEA no cuenta con personal funcionario adscrito o destinado a la misma para la realización de aquellas tareas necesarias para el desempeño de las potestades administrativas que necesitan ser ejecutadas por dicho personal".

En el informe se expresa que el hecho de no contar con personal funcionario para el desempeño de las labores administrativas ligadas a las potestades públicas, significa que hay otro tipo de personal desarrollando las mencionadas tareas, lo que sí es indicativo de una estructura inadecuada a las funciones y competencias y, además, una fuente de duplicidades en el caso de que la Agencia acabe siendo dotada con personal funcionario que conviva con el personal laboral actual.

De la teoría a la práctica

Formalmente, es una agencia de desarrollo regional e instrumento especializado fundamentalmente en el fomento de la innovación en la sociedad andaluza, centra su actividad en la gestión y concesión de incentivos a las empresas, en la gestión de proyectos y programas de la hasta ahora denominada Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, así como en la gestión de infraestructuras industriales y tecnológicas (actualmente IDEA se adscribe a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad).

En la práctica, la agencia IDEA sirvió para canalizar las subvenciones decididas políticamente por los gobiernos socialistas muy singularmente el caso de los ERE pendiente de sentencia en sus aspectos procedimentales.

"En el Área de subvenciones, que constituye la principal área de actuación de la Agencia, se han detectado deficiencias en los procedimientos de concesión de subvenciones, y se han producido limitaciones al alcance a la hora analizar las liquidaciones de determinados programas de concesión de ayudas, que siguen sin presentarse a pesar de haber transcurrido un tiempo considerable desde que se finalizaron", dice el Informe.

Precisamente, la Agencia se financia con Transferencias de Financiación de Explotación y de Capital, así como Transferencias de Asignación Nominativa, precisamente el procedimiento, considerado irregular por la propia Intervención de la Junta, que se juzga en la Audiencia Provincial de Sevilla en el marco del caso ERE y que es conocido como el aspecto "político" del caso, además de la malversación concreta de fondos y las prevaricaciones adjuntas de cada caso particular.

El informe se destaca un elevado volumen de tesorería en los últimos años, pero resulta imposible la posterior evaluación de la ejecución de los mismos en términos de eficacia, eficiencia y economía por esta la Intervención General. Estas cuestiones motivan la denegación de opinión en este Informe en los últimos ejercicios.

Igualmente, afirma que "no cuenta con una planificación propia que defina el camino a recorrer en pro de la consecución de sus fines, la coherencia o no entre los mencionados objetivos y fines vendrá determinada por las medidas concretas de los distintos programas que gestiona, estando, por tanto, sometida a los cambios que se produzcan en éstos por las entidades responsables en el diseño de los mismos."

Aunque la finalidad para la que se creó la Agencia no se ha modificado, la confusión existente entre los fines, los objetivos, los cometidos, las funciones y las actuaciones, así como la ausencia de una planificación estratégica integradora de toda la actividad de la Agencia, impide concluir de manera positiva sobre la claridad en la definición de los mencionados fines.

Duplicidades

Respecto a las duplicidades, dice el Informe que "se puede afirmar que existen competencias y funciones que a la vez lo son de diversas entidades instrumentales del sector público andaluz, así como de distintas Consejerías. La ausencia de una clara delimitación de funciones, al margen de las colaboraciones que se puedan mantener entre los diferentes entes y órganos actuantes, favorece las duplicidades y la aparición de ineficiencias.

Es más, IDEA está asumiendo actuaciones en campos para los que no tiene competencias y no tiene el personal adecuado. La Agencia cuenta actualmente con una plantilla de 294 trabajadores, de los que 20 se pueden clasificar como personal de Dirección (6,80%), 200 como Técnicos (68,03%), 50 como Administrativos (17,01%) y 24 como personal de oficios (8,16%).

Los medios humanos con los que cuenta la Agencia no son adecuados ni suficientes ya que no cuentan con personal funcionario para el desarrollo de las potestades, algunos de sus componentes no están debidamente cualificados, no tiene suficiente personal de control y una Relación de Puestos de Trabajo que determine responsabilidades y funciones.