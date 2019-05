El ex Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y candidato de Vox a la alcaldía de Palma, Fulgencio Coll, ha estado en los micrófonos de Es la Mañana de Federico y ha advertido de que estas elecciones municipales y autonómicas son "la última oportunidad que tenemos en Baleares para frenar este movimiento a la nada", ha dicho en referencia al proceso de catalanización de las islas, sobre el que ha sido incluso más concreto: "Yo no quiero que Baleares termine como Cataluña", ha dicho.

Sobre su entrada en política ha contado que el dijo que "en política" no quería entrar "nunca", pero que al final se decidió a hacerlo "por afecto y admiración a lo que ha hecho el Círculo Balear" en las islas en los últimos años, que le ha llevado a embarcarse "en esta aventura, aunque sé que es un terreno movedizo"

Coll ha pedido definido los resultados de Vox en las generales como "excelentes", y ha asegurado que hay que "hacer algo para promover un cambio y poner un poco de cordura donde tanto falta" y ha asegurado que Vox puede ser en Palma "el primer partido de los que vamos a hacer el cambio" y ha pedido un cambio también en el gobierno balear: "Hay que mandar a descansar a Francina Armengol".

"El voto útil es votar a Vox"

El candidato de Actúa Baleares-Vox a la alcaldía de Palma de Mallorca ha contado que las relaciones de su partido con PP y Cs "son buenas" y que siempre quieren "sumar" para poder echar a la izquierda y los nacionalistas del Ayuntamiento y el Gobierno balear. Fulgencio Coll ha asegurado que no van a poner "ningún cordón" porque "tenemos que recomponer la situación".

Coll ha hecho un llamamiento al voto útil hacia su formación poniendo el ejemplo de lo sucedido en las pasadas elecciones andaluzas. En Andalucía "están gobernando dos gracias a Vox y sin nada a cambio", ha apuntado.

También ha indicado que "el voto útil no es útil si no se vota lo que uno cree" y que ahora el voto útil es "votar a Vox". El ex Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra está convencido de que los apoyos a su partido "subirán bastante", que "Vox va a ganar" y espera que puedan "gobernar". Pero para eso ha dicho que pondrán "ciertas condiciones" y "no un cheque en blanco como en Andalucía".

La principal condición que el candidato de Vox ha dicho que pondrán a PP y Ciudadanos para llegar a un acuerdo es "la modificación de de la Ley de Normalización Lingüística para que cada uno escoja la lengua que uno quiera".

Fulgencio Coll ha recordado que la situación a la que se ha llegado en las Islas Baleares es "culpa del PSOE pero también del PP" porque fueron los que pusieron "la normativa" lingüística. El general ha dicho que "en Mallorca nunca ha habido problemas" con la lengua y ha culpado a los partidos que han utilizado la Educación como "un arma de imposición y de ataque a España". Ha apuntado que "una minoría que no llegaba al 5%, gracias a la educación han pasado al 20%". "Lo han hecho muy mal y queremos cambiar eso", ha destacado.