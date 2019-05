El acto de presentación de los candidatos de Vox al Parlamento europeo no ha estado exento de polémica. El partido se estrena en su primer día de campaña vetando a un periodista de El País al que no le han permitido acceder al evento por publicar una noticia sobre su número uno en la lista, Jorge Buxadé, en la que contaba que fue candidato a Europa por Falange en 1995 y que en 2012 se refirió en su blog a José Antonio Primo de Rivera y a Ernesto Giménez, como "dos almas superiores".

Preguntado por esta publicación, el presidente de Vox, Santiago Abascal, tiraba de ironía asegurando que "había leído la información de los activistas comunistas del diario El País y tienen candidatos con currículums más inquietantes como el número tres que fue redactor de El País". Se refería Abascal al periodista Herman Tertsch, número tres de Vox al Parlamento europeo y que trabajó en el diario de Prisa hasta el año 2007.

Precisamente a esta cuestión respondía también Tertsch al ser preguntado por la prensa sobre la opinión que le merecía como periodista el veto de su partido a El País. "Me alegra que me lo pregunte", comenzaba diciendo para denunciar a continuación que "se esté mintiendo desde medios de izquierda y de derecha" sobre Vox de una forma "descarada".

"Con la misma razón que sobre el señor Buxadé dicen que es un falangista que va al Parlamento europeo también podrían decir de mí que yo soy un comunista que va al Parlamento europeo porque hace 42 años militaba en las juventudes comunistas", aseguraba el periodista que criticaba que "eso no lo diga nadie porque no les parece tan indigno". "A mi me parece mucho más indigno ser comunista, como lo fui yo, que ser falangista hace veinte años", remataba.

La difícil relación de Vox con la prensa

No es la primera vez que Vox veta a periodistas en sus actos. Ya ocurrió durante la campaña de las elecciones generales con OndaCero, eldiario o el Español, a los que el partido impidió la entrada a sus actos por hacerse eco de un mensaje interno copiado por error en el canal de comunicación que utilizan para informar a la prensa y en el que se daban consignas sobre la estrategia a seguir ante la exclusión de Vox en los debates electorales.

Los periodistas fueron expulsados del grupo de comunicación y desde entonces nos se les permite el acceso a los actos del partido. En el caso de El Español, Vox asegura que publicaron una noticia falsa sobre su programa económico. Fuentes del partido defienden que les ampara "el derecho de admisión" y dicen ser víctimas de la manipulación y acoso de determinados medios de comunicación para justificar estas decisiones.