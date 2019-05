ERC pasa del "no" a poner precio al apoyo a Iceta: "Que visite a los presos"

Empieza una semana decisiva para el líder del PSC, Miquel Iceta que tratará de ser designado senador este jueves, 16 de mayo en un pleno convocado en la cámara catalana, como paso previo a convertirse en presidente del Senado por encargo del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Para ello necesita mayoría simple y de momento, Iceta solo cuenta con el apoyo de su propio grupo y de los comunes.

Ante la ambigüedad del grupo de Inés Arrimadas que no descarta su apoyo y el silencio en el PPC, el dirigente socialista estaría intentando conseguir que al menos, los de Carles Puigdemont en el Parlamento catalán se abstengan. De esta forma, y si acaba de convencer a Ciudadanos, Iceta sería designado senador en la votación del próximo jueves. Pero hay un grupo que le facilitaría mucho esa votación, con 31 escaños actualmente en la cámara catalana y que podría ofrecerle sus votos después de un cambio de posición: ERC.

En el partido de Oriol Junqueras han pasado de un "no facilitaremos" su designación, tal y como aseguraba el pasado miércoles el diputado de ERC, Sergi Sabrià en los pasillos del Parlamento, a ponerle precio a un posible apoyo. El vicepresidente catalán y hombre fuerte del partido, Pere Aragonès ha sugerido a Iceta que "sería un gesto muy a tener en cuenta" que Miquel Iceta visite a los presos electos en la cárcel madrileña de Soto del Real. Tras su "no" rotundo, ahora en ERC afirman que decidirán el sentido de su voto "en los próximos días".

Iceta aseguró el pasado viernes en su comparecencia en la cámara catalana que "no mercadeará" con los independentistas para conseguir que le faciliten la presidencia de la Cámara Alta aunque acto seguido intentó convencerles afirmando que "sería un grave error dejar pasar la posibilidad de que un catalán presida el Senado" y que si Pedro Sánchez le eligió a él "sabía por qué lo hacía y para quién lo hacía". Toda una declaración de intenciones que a los presos no les sirve. Tanto Oriol Junqueras como Raul Romeva han dicho este domingo en una entrevista en El Periódico que " lo importante no es de dónde venga cada uno sino sus convicciones democráticas". Es decir, su grado de compromiso con facilitar un referéndum.

De momento, en JxCAT prefieren no posicionarse aunque Puigdemont dijo este viernes desde Eslovenia que él, personalmente, no lo apoyaría. "Iceta votó mi suspensión como diputado en el Parlament y es extraño que me pida que le apoye", aunque el fugado no participará en ese pleno porque se ha negado a designar un sustituto para ejercer su voto tal y como le ordenó el Tribunal Supremo. Pese a esta declaración de Puigdemont, en su grupo parlamentario en Barcelona todavía no estaría nada decidido.

Si Iceta no consigue salir designado como senador la próxima semana, otra opción es que el Senado se constituya con un presidente provisional, aunque en Moncloa descartan un "plan b", y que el próximo pleno fijado en la cámara catalana, para los días 22 y 23 de mayo, sí incluya la votación del líder del PSC. Después, Iceta podría tomar el relevo en la Cámara Alta. De esta forma, los independentistas habrían conseguido ganar tiempo para conseguir una contrapartida a cambio y el titular del primer fracaso de Pedro Sánchez tras su victoria en las elecciones generales del 28 de abril.