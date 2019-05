Puigdemont renuncia al sueño de recuperar la presidencia de la Generalidad

Arrebato de realismo del expresidente de la Generalidad fugado en Waterloo, Carles Puigdemont, que ha admitido que si consigue el acta de eurodiputado tendrá que renunciar a la de diputado en el parlamento catalán y, en consecuencia, a lo que el separatismo llama la "restitución del presidente legítimo". No obstante, Puigdemont ha remarcado que "la renuncia no es mía, defiendo mi restitución, pero no depende de mí".

Puigdemont apuntó además que tampoco tiene interés alguno en volver a presentarse en unas elecciones autonómicas y ha dado a entender que el propósito de Quim Torra es agotar la legislatura sea del tipo que sea la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado separatista.

El prófugo confía en obtener el acta de eurodiputado que predice el CIS para continuar con la internacionalización del proceso: "Mi intención es no quedarme quieto, viajar, reunirme con líderes internacionales". Mantiene también que la condición de eurodiputado electo le proporciona una inmunidad por la que no podrá ser detenido si acude a recoger el acta a la Junta Electoral Central, como es preceptivo.

Puigdemont ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa organizada por la Agencia Catalana de Noticias (ACN), entidad de la que fue primer director y que se pretendía como la Efe catalana. También se ha referido a la polémica en torno al visto bueno de la cámara catalana a la designación de Iceta como senador autonómico. Puigdemont ha dado a entender que su grupo parlamentario se abstendrá en la sustitución de Montilla por Iceta, lo que daría vía libre a la maniobra de Sánchez para la presidencia del Senado.