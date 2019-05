"El gran enemigo del centro-derecha es la abstención. Y esa abstención son cuatro más de Manuela Carmena". Así de contundente se manifestó el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid durante el debate celebrado este martes en Es la Mañana. "En las elecciones generales el centro-derecha sacó 180.000 votos a la izquierda. Tenemos que repetir esa movilización porque la izquierda se va a movilizar", vaticinó José Luis Martínez Almeida.

"Nosotros no dejamos ninguna puerta abierta a pactar con el PSOE y, por supuesto, con Manuela Carmena", afirmó. Y es que para los populares "no es la lucha contra el populismo, para mí es la hegemonía de la izquierda los próximos cuatro años en el Gobierno de la Nación. El problema no es sólo Manuela Carmena, el problema es Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa". Y con respecto a poder pactar con Villacís u Ortega Smith, Almeida fue claro: "No hay ningún votante del centro-derecha que entendiera que no pudiéramos llegar a un acuerdo".

La candidata centrista incidió en esa idea. "Lo más importante es la movilización. "Tenemos un Gobierno del señor Sánchez que va a estar en manos de populistas y de los independentistas y a día de hoy es más importante que nunca que la capital de España sea reservada para el constitucionalismo y que sea una capital liberal. Si no nos movilizamos, se puede dar la circunstancia de que tengamos un gobierno en manos de populistas en el Gobierno de la Nación y de que tengamos un gobierno en manos de populistas en el Ayuntamiento de Madrid".

Begoña Villacís señaló que "es evidente que la alternativa será un gobierno en coalición con el PP que suponga la alternativa a ese populismo de la señora Carmena".

El candidato de Vox, por su parte, insistió en la idea de la "reconquista". Reconquista de los "valores, de la libertad, del respeto a la ley"... "Y tiene que comenzar por Madrid". Ortega Smith se comprometió a convertir Madrid en "un auténtico bastión de resistencia contra el sectarismo y los peores enemigos de España, que están sentados en la Moncloa". Para ello no dudó en afirmar que cualquiera de los otros dos candidatos del centro-derecha, tendrá el apoyo de Vox si es necesario, como ya ha ocurrido en Andalucía

Los tres candidatos del centro-derecha para el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales del 26 de mayo protagonizaron un dinámico debate en la sintonía de esRadio donde también desgranaron sus propuestas en materia de impuestos, vivienda, movilidad o seguridad.

Impuestos

Con matices, los tres candidatos abogaron por convertir Madrid en la ciudad con menos impuestos de toda España. Para ello, Begoña Villacís apuesta por bajar el IBI "al mínimo" y Ortega Smith habla de "acabar con la plusvalía municipal", un impuesto que consideraba ilegal e injusto por ser "una doble imposición". Martínez Almeida lleva en su programa importantes bajadas de impuestos municipales, revirtiendo la estrategia de subidas impositivas de los últimos años, pero añadió una parte importante a la ecuación: "Eliminar los gastos de los chiringuitos" como "Radio Carmena", porque, según dice "sabemos dónde están yéndose esas subvenciones". "Yo estaba en el Gobierno de la Comunidad de Madrid" de Esperanza Aguirre, y "estaba en el ADN bajar impuestos", remató, justo después de reprochar a Ortega Smith que varios concejales que estuvieron con Gallardón en los Ejecutivos municipales que subieron impuestos en la ciudad se hayan pasado a Vox.

Vivienda

En materia de vivienda y suelo, los tres candidatos criticaron la nefasta política ideológica de Carmena, paralizando todos los desarrollos que estaban aprobados en el norte, noreste y suroeste y que hubieran significado un gran volumen de vivienda, posibilidad de vivienda de protección, además de un gran impulso a la actividad y el empleo.

Por ese motivo, Martínez Almeida y Begoña Villacís coincidieron en la necesidad de reimpulsar esos desarrollos y en "poner el suelo municipal en manos de la iniciativa privada" para que construya.

Vox va un paso más allá y habla de "liberalizar el suelo" como gran medida. Eso sí, Ortega Smith propuso revisar una ponencia de valores catastrales, a lo que Begoña Villacís advertía de que ya lo propuso "el primer año, pero a día de hoy no interesa hacer esa ponencia porque el resultado es que los madrileños pagarían mucho más en impuestos".

La candidata de Ciudadanos, por su parte, recordó que además de paralizar desarrollos, Carmena prometió hacer 4.200 viviendas para resolver el problema del acceso a la vivienda en Madrid, de las que ha hecho "sólo 63".