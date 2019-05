Vox denuncia su "expulsión" del debate de las europeas en TVE

Vox ha vuelto a quedarse fuera del debate electoral organizado, en este caso, con los candidatos al Parlamento Europeo por RTVE. El ente público ha decidido finalmente no incluir al cabeza de lista del partido en estos comicios, Jorge Buxadé, en la cita prevista para el próximo 22 de mayo después de que la Junta Electoral Central haya resuelto a favor de Junts per Cat el recurso presentado para estar en el debate.

Fuentes del partido aseguran a Libertad Digital que desde TVE les han trasladado que, en respuesta a la resolución de la JEC, han optado por sustituir a Vox para que participe el partido de Carles Puigdemont ya que en ningún caso querían cambiar el formato del debate para que fuera a nueve en lugar de a seis. La formación de Santiago Abascal ya había aceptado la invitación formal por escrito para debatir con PP, PSOE, Cs, Podemos y ERC.

Desde Vox explican a este periódico que se trata de "un ataque inaceptable a la libertad de expresión" con el ánimo de "silenciar la voz de 2,7 millones de españoles". "La JEC permitió en 2015 a Cs y Podemos participar en todos los debates electorales a pesar de tener menos votos y escaños a nivel nacional que Vox", aseguran desde la dirección del partido.

Creen que la decisión es un intento de expulsarles del sistema y lo comparan con lo ocurrido en la Mesa del Congreso, en la que no tendrán representación, o la ronda de contactos que Pedro Sánchez mantuvo en Moncloa con el resto de partidos y a la que no invitó a Santiago Abascal. Critican además que en el debate sí puedan participar "organizaciones criminales que atentan contra la unidad de España y su orden constitucional".

El precedente de las elecciones generales

Vox ya fue excluido del debate de Atresmedia al que habían sido invitado después de que la JEC emitiera otra resolución en la que no les concedió la categoría de "grupo significativo" por no tener representación a nivel nacional. Un argumento que en el caso de las europeas no podría emplearse ya que los de Abascal obtuvieron un 10% de votos en las elecciones generales y 24 representantes, aunque no tienen ningún eurodiputado.

El partido tampoco ha sido invitado al debate de TV3 que la cadena pública catalana ha organizado este 14 de mayo con los candidatos a las elecciones europeas. Sí participará en el debate de Telemadrid con los candidatos a la comunidad que se celebrará el próximo día 19 y también en el de los aspirantes a la alcaldía que tendrá lugar el 22 de mayo.