Miquel Iceta no será el próximo presidente del Senado. El líder del PSC ha perdido la votación por 65 votos en contra ( ERC, JxCAT y la CUP), 21 a favor ( PSC y 'comunes') y 39 abstenciones (Ciudadanos y PPC). Las tres formaciones independentistas han votado en contra en el pleno celebrado este jueves en la cámara catalana bloqueando así, sus deseos de dar el salto a Madrid. Ni siquiera un voto a favor de Ciudadanos, el PPC y los comunes habría servido a Iceta para conseguir la mayoría simple necesaria para ser designado senador. El resultado de la votación deja por tanto en el aire la sustitución del expresidente catalán, José Montilla, que había renunciado a su escaño para dejar paso a Iceta.

Antes de proceder a la votación, los grupos han argumentado sus posiciones.Tanto el PPC como Ciudadanos han lamentado que la culpa de este fracaso se deba al acercamiento del propio Iceta a las tesis independentistas. "¿Merecía la pena romper la unidad constitucionalista, señor Iceta?", le ha preguntado el presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández. "Nosotros no podemos votar 'si' ni siquiera simbólicamente porque ustedes dependían de sus socios y ellos les han dejado tirados. Ustedes ya dinamitaron los puentes con el constitucionalismo", le ha reprochado también el dirigente de Ciudadanos, Carlos Carrizosa.

Los independentistas han coincidido en reprochar a Iceta que siga insistiendo en que no han respetado el principio de cortesía parlamentaria. "Lecciones de parlamentarismo, ni una", ha dicho el diputado de ERC, Sergi Sabrià, con un tono bastante duro contra el líder del PSC al que ha preguntado dónde estaba su cortesía cuando se aplicó el artículo 155 en Cataluña. "Esto no cambiará con un nuevo presidente del Senado que sea catalán. No aceptaremos chantajes paternalistas", le ha llegado a decir. En JxCAT, el diputado Albert Batet también le echaba en cara la poca voluntad de diálogo al PSOE.

Tras escuchar el argumento de todos los grupos y asumido el fracaso, el líder del PSC ha tomado la palabra y únicamente se ha querido dirigir a la bancada separatista para enviar tres mensajes. El del que el martes se constituirá el Senado y faltará un representante de la Generalidad. Recordar que él se ofreció a acompañar a Puigdemont al Senado para evitar el 155, y que este resultado "no me resta ni una brizna de voluntad de buscar soluciones acordadas, diálogo, negociación y pacto", ha dicho Iceta.

El rechazo del partido de Oriol Junqueras ha sido definitivo para consumar la primera derrota del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras el 28 de abril. "No habrá más cesiones gratuitas", advertía ya horas antes de este pleno el dirigente de ERC, Sergi Sabrià, en una entrevista con Luis Herrero pensando en futuros acuerdos de legislatura. El independentismo es consciente de que con este gesto en Cataluña, la relación con Sánchez será mucho más complicada a partir de ahora –"recoges lo que siembras", llegó a advertir Iceta– pero su intención es la de legitimarse ante el nuevo Gobierno como un interlocutor de peso con el que estará obligado a hablar.

La votación, al Constitucional

Horas después de la votación, el líder del PSC ha comparecido en el Parlamento ante los medios para informar de que su grupo parlamentario llevará al Tribunal Constitucional el resultado de la votación. "El sectarismo se ha impuesto a la legalidad", ha dicho Iceta que además ha confirmado que hasta que el Constitucional no resuelva el veto a su candidatura, el PSC no propondrá a otro senador.

Pese a que Iceta ha dejado claro que nunca abandonará su espíritu dialogante, sí ha advertido a los grupos independentistas de que su voto en contra "puede enrarecer el inicio de la legislatura al romperse reglas de respeto institucional". Sobre su futuro en Cataluña ante una hipotética nueva oferta de Pedro Sánchez, Iceta ha afirmado que él tiene una "especial predilección por ser presidente de la Generalidad, pero estoy a disposición de mi partido".