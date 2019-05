Garicano: "Nosotros no nos confundimos, el enemigo es quien quiere romper España"

Luis Garicano, el candidato de Ciudadanos en las elecciones europeas, ha visitado este jueves los estudios de esRadio para una entrevista en Es la Mañana de Federico. Garicano, que ayer se batía el cobre en un debate con otros candidatos a las europeas en la televisión española, ha sacado pecho de la candidatura de la formación naranja, donde hay primeros espadas y gente de primer nivel y no los barones que ya sobran en los partidos: "En España tradicionalmente los partidos han mandado a Europa a la gente que les sobra y por eso ya no tenemos ningún impacto en las instituciones europeas. Por eso nosotros nos lo tomamos en serio y llevamos a un gran equipo", donde destacan figuras como Maite Pagazaurtundúa o Jordi Cañas.

En este sentido, Garicano recordaba que "cuando no te tomas las cosas en serio es cuando aparecen derivas como la separatista" y, lamentablemente, en España se ha impuesto la política de cesiones a los separatistas, y "a base de cesiones nos vamos a quedar sin país si seguimos por este camino", lamentaba.

El candidato naranja también ha sido interrogado por la campaña que han protagonizado los tres partidos de la derecha, aparentemente más interesados en hacer daño a los partidos que se encuentran en su espectro ideológico que a los nacionalistas o al PSOE y Podemos. Garicano ha negado la mayor: "No nos confundimos de enemigos. El enemigo es el que quiere romper España" y añadió que "tenemos que concentrarnos en lo importante y es que España no se rompa, que Europa no se rompa, y en eso Rivera y Ciudadanos estamos concentrados".

En cuanto a los desafíos que afronta el continente, Garicano ha destacado uno de los más graves y silenciosos: "Europa se muere", decía el candidato naranja en referencia al reto demográfico que atraviesan los países desarrollados. Además, "la gente no se puede permitir crear familias que empiecen a paliar ese problema". Un problema de primer orden que parecen soslayar los políticos de forma continuada.

Eurodiputados españoles "difamando a España"

En la entrevista, Garicano ha señalado que "sacar del anquilosamiento" a países como España "requiere mucha convicción y ganas" y "Ciudadanos las tiene". "Somos un partido liberal y hace falta cambiar y reformar", ha sostenido.

Sobre la voz del separatismo en la UE, el candidato de Ciudadanos ha insistido en que partidos como el PNV o ERC "están pidiendo el voto de los españoles para ir a la UE a difamar a esos mismos españoles" mediante "una papeleta trampa". Ante esta situación "surrealista", Garicano se ha comprometido a que explicarán en la UE "cómo nuestros propios eurodiputados nos están difamando". "Tenemos a un grupo de personas que defenderán el honor y el buen nombre de España. No vamos a caer en la dejación del bipartidismo", ha dicho Garicano, que también pedirá la reforma de la euroorden en la UE para que no vuelvan a vivirse situaciones como la de Puigdemont.

En cuanto a la competencia de potencias como China, Garicano ha defendido que "la UE y Estados Unidos tienen que actuar juntos" ante un régimen que pretende "separar a los países europeos", que está ejerciendo "una competencia desleal" y que "a medio plazo no da ninguna señal de democratizarse".