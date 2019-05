Díaz Ayuso pide el voto "para que en Madrid sigamos viviendo con las libertades que no hay en otros sitios"

Cuando todavía quedan unas horas antes de que empiece la jornada de reflexión y se dé por finalizada la campaña electoral, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP en la Comunidad de Madrid, ha visitado los estudios de esRadio para una entrevista con Federico Jiménez Losantos en Es la Mañana de Federico.

La candidata ha considerado que "está cambiando la situación, estamos mejor de lo que parece. Cuando las generales hubo una depresión generalizada pero esto está cambiando y la sensación es que no estamos tan mal".

En este sentido, Díaz Ayuso ha puesto en valor que "en Madrid disfrutamos de derechos y libertades que no hay en otras comunidades, en Madrid vivimos a nuestra manera, podemos comprar cualquier día de la semana y podemos elegir colegios y hospitales" y cree que, precisamente por eso, los madrileños, "simpaticen con los partidos que simpaticen, terminarán defendiendo este régimen de libertades".

Por el contrario, según la candidata, "en la izquierda, cuando abren la boca se ve por dónde van" y lo que quieren hacer. "Nos van a subir los impuestos sin piedad, quieren acabar con la elección de la educación concertada e incluso quieren cerrar los centros de educación especial", recordaba y sentenciaba que "en el momento en que un político decide que tu hijo no va a ir a un colegio de educación especial porque no lo considera oportuno, es cuando ha llegado la regresión".

Respecto a lo que ha hecho la izquierda en Madrid, Díaz Ayuso recordaba que cuando el PSOE dejó la Comunidad de Madrid "nos dejaron sólo 12 kilómetros de metro y un 20% de paro". Por ese motivo, señaló que "no queremos que nos cambien este modelo social que nos hemos dado. Aunque esté la cosa más ajustada, tenemos que defender Madrid".

"El PP ha estado en minoría"

La política popular ha negado que se den clases "LGTBI, de transexualidad, por no hablar de zoofilia": "Eso es una gran tontería". Sobre Telemadrid, ha apuntado que "las televisiones autonómicas no sólo responden a un gobierno, responden a un parlamento", y ha recordado que, en la Asamblea, "el PP ha estado en minoría": "Nos han arrollado en iniciativas como la de Memoria Histórica. Nos quisieron –Cs– poner Sucesiones y Donaciones hasta que tú –refiriéndose a Jiménez Losantos– les pusiste firmes".

Siguiendo con su crítica a Cs, Díaz Ayuso ha dicho que el PP ha llevado al parlamento regional "iniciativas con temas como el de Otegi, para partirme la cara con Podemos y el PSOE", y el partido naranja se puso "de canto" no en la votación, pero sí en las formas: "Si has venido a la política a quedar bien con todo el mundo, a mí me preocupa". Sobre el expresidente Ángel Garrido, ahora en Cs, ha recordado que forma parte del partido que lidera Rivera y, tras desearle lo mejor, ha invitado a los miembros del partido naranja a que "cuando pregunten cosas de gestión, que se las pregunten a él".

Por otro lado, la candidata ha lamentado que ha "sido acribillada absolutamente durante esta campaña por cuatro frases, cuando he hecho un programa liberal" y ha defendido que su "campaña ha sido excepcional". "Hay que quitarse las vendas ideológicas, pensar qué nos ha traído hasta aquí y qué se puede perder", ha añadido.

Sobre su máximo rival, Ángel Gabilondo, Díaz Ayuso ha dicho que "la única postura" del socialista" es "no decir nada, estar quieto y ver pasar la vida": "Hay que dejar la metafísica para cuando uno está en clase". "La izquierda es el peor enemigo de quien más lo necesita", ha añadido.

"No ha habido corrupción sistémica"

Isabel Díaz Ayuso ha dicho que ha "defendido como nadie la vida, bajadas de impuestos, progreso, reformas, sensatez". Refiriéndose a la corrupción en el PP regional, ha apuntado que "en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción sistémica", sino "unos ladrones que se han aprovechado de sus cargos". "Aquí, evidentemente, se está tratando los casos con una doble vara de medir. Aun así, yo la rechazo. Nadie puede venir a un puesto de responsabilidad a lucrarse personalmente", ha agregado.

La candidata no ha confirmado ni descartado incluir miembros de Vox en su posible ejecutivo y ha apuntado que, aunque la campaña ha sido tensa, si los tres partidos de centro-derecha pueden formar gobierno, "sé que nos vamos a entender, porque nos une lo importante".

Además, ha dicho que revisará el tema de la gratuidad de los libros de texto en los colegios públicos y concertados, ha defendido que, "por departamentos y facultades concretas, en las universidades públicas madrileñas hay muchos éxitos", y ha anunciado que ayudará a los taxistas para que compitan con las VTC: "Esto es un camino sin retorno. Estamos en un mundo de tecnología, las cosas han cambiado por completo. Es cierto que, hasta la fecha, eran familias honradas, trabajadoras, que habían cumplido con las reglas y ahora todo ha cambiado".