Díaz Ayuso: "No quiero que los votantes de ninguno de los tres partidos se sientan infrarepresentados"

La presidencia de Madrid es irrenunciable para el PP, decía Isabel Díaz Ayuso quien reclamaba que "dentro del espectro centro derecha" su partido es el que más votos ha obtenido. Así, la flamante protagonista de las elecciones a la Comunidad de Madrid, mostraba sus intenciones a primera hora de la mañana en su entrevista con Federico JIménez Losantos en Es la Mañana de esRadio.

"Tengo las manos absolutamente tendidas a mis dos lados tal y como dije", pero "debemos ser nosotros los que encabecemos esto", señalaba Díaz Ayuso en esRadio. Díaz Ayuso ha dicho que "mi idea es defender cosas sensatas como bajar impuestos, que las familias puedan elegir el tipo de educación para sus hijos, qué hospital y médico quieren que les atienda o seguir bajando las listas de espera", que, ha matizado, "son las más bajas de España pero hay que seguir haciéndolo".

Además, se ha comprometido a seguir con las políticas del PP para que "Madrid siga siendo la primera economía de España cuando no lo era y que la inversión extranjera siga confiando en nosotros" ya que su prioridad es "la estabilidad" y que "Madrid sea un contrapeso al gobierno de España". Ha aclarado que eso "no significa que estemos siempre en contra, sino defendiendo lo conseguido hasta aquí".

Sobre el tándem Almeida-Díaz Ayuso ha asegurado que "en el momento en que bajemos los impuestos a la vez o cada iniciativa la hagamos de la mano, va a ser mucho más fácil para el ciudadano". En este sentido ha remarcado que "si hay algo por lo que se ha caracterizado el PP en Madrid es por la buena gestión, tenemos equipos que han transformado la ciudad y la comunidad" y ha puesto como ejemplo que "sabemos construir Metro e intercambiadores".

Pacto con Cs y Vox

Díaz Ayuso ha sido clara en este sentido, "voy a pensar por el electorado de los tres partidos" matizando que "voy a intentar cumplir todos los compromisos de mi programa electoral pero tratando con sumo respeto a los votantes de los otros dos partidos". Sobre pactos, ha explicado que "todavía no he hablado con los otros dos dirigentes" y "por respeto no hay que adelantar nada, primero quiero hablar con los otros partidos y ver en qué situación estamos".

Que va a llevar a la mesa de negociación, desde luego su política fiscal "que es muy clara: bajarle los impuestos a todos los madrileños en todos los tramos, aprobar incentivos para aquellas personas que pongan su vivienda en alquiler, para los que se compren una cosa por tener un hijo, para las familias numerosas, para los autónomos que se arriesgan cada mañana en crear un puesto de trabajo…"

La candidata del PP ha añadido que "estoy dispuesta a sacar esto adelante, voy a hablar con los dos partidos para ver qué sintonía van a tener" y ha subrayado que "no quiero que los votantes de ninguno de los tres partidos se sientan infrarepresentados".

Díaz Ayuso ha contado que ha sido optimista desde el principio porque "en el momento en que me nombraron candidata me puse a trabajar, fui de todos los candidatos la que más municipios recorrió, he hablado con empresarios, médicos, profesores…"

Y durante este tiempo "los ciudadanos nos rogaban que la comunidad no se convirtiera en otra cosa, que esto no podía convertirse en que los domingos se cierren los comercios porque lo diga Podemos, rechazar maquinaria sanitaria tan costosa como la donada por Amancio Ortega o que los concertados se tiren abajo". La candidata "sabía que no íbamos a ganar con las mayorías de antaño" pero que "era imposible que se retroceda".