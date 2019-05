El candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue uno de los protagonistas de la noche electoral, ya que previsiblemente, con los apoyos de Ciudadanos y Vox, será el nuevo alcalde de la capital de España. A primera hora de la mañana, el popular ha sido entrevistado en Es la mañana de Federico de esRadio y ha dicho, entre otras cosas, que ‘Radio Carmena’ "va a dejar de existir" y que reforzará el papel de la Policía Municipal.

Martínez Almeida ha comenzado diciendo que "Radio Carmena dejará de existir. Decían ellos que la oían 400 oyentes, pero por internet". La misma suerte que esta emisora tendrá Madrid Central: "Tiene que dejar de existir".

El popular apuesta por "recuperar la convivencia en la ciudad y el estado de conservación de la ciudad" y empezará con una "revolución fiscal" que compense a los madrileños, con la idea de convertir la ciudad "no en un paraíso fiscal, como dice la izquierda, sino en un oasis".

Entre las cosas que comparten PP, Cs y Vox, está "reforzar el papel de la Policía Municipal, reconocer su trabajo y dotarles de medios". En concreto, Almeida se ha referido a Begoña Villacís, quien, "al margen del título que pueda tener", "va a jugar un papel importantísimo". "No sé si vicealcaldesa, no sé si primera teniente alcalde, pero no va a habar ningún problema en el cargo", ha añadido.

Almeida ha dicho que el PP debe ser un partido "amplio", sin corsés ideológicos partiendo desde el liberalismo: "Ser liberal implica que tengamos la capacidad. Es imprescindible que haya una puerta. Tenemos que ser amplios desde el liberalismo". Sobre Pablo Casado, ha señalado que tiene "cuatro años por delante para construir ese proyecto. Pedir explicaciones hay que pedirlas, pero pedir cuentas después de ocho meses... Ahora tenemos cuatro años para construir la alternativa.

Finalmente, el otro nombre propio al que se ha referido Almeida es el del comunista Sánchez Mato: "Esos 40.000 votos hubieran venido bien en las filas de Más Madrid. Por lo menos, es coherente. Ha hecho un ejercicio de coherencia, desde una izquierda muy radical, pero ha hecho un ejercicio de coherencia".