Operación Barcelona: el PSC intentará arrebatar a Maragall la alcaldía

El dirigente de ERC, Ernest Maragall, no duda de que acabará siendo el futuro alcalde de Barcelona aunque a día de hoy no tenga garantizados los apoyos necesarios. Para no perder más tiempo, el dirigente separatista ha ofrecido este lunes tanto a los del fugado Carles Puigdemont (JxCAT), como a la alcaldesa en funciones, Ada Colau, entrar a formar parte de un futuro gobierno municipal pese a que ambas formaciones han dejado claro durante la campaña que no compartirían Ejecutivo tras las elecciones de este domingo. ERC, Barcelona en Común y JxCAT sumarían 25 regidores.

Elsa Artadi, número dos de la lista de JxCAT que encabeza el preso Quim Forn ha insistido esta mañana que los barceloneses "han votado gobierno independentista, la gente ha votado cambio, y eso debe entenderlo Maragall", en un claro mensaje a Colau. La todavía alcaldesa en funciones, sí afirmó este domingo que sus preferencias pasaban por intentar un tripartito con ERC y el PSC, dejando fuera las siglas de Puigdemont, algo en lo que ha insistido este lunes.

En cualquier caso, y pese a que Maragall buscará el apoyo de las dos formaciones, su prioridad pasa por sumar en primer lugar los apoyos de JxCAT. Unificar el bloque independentista en la ciudad condal, bastante dañado en estas elecciones municipales con una importante pérdida de apoyos y que negociará con el preso Forn en la cárcel madrileña de Soto del Real dejando al margen a la hasta ahora cabeza visible de las siglas, Elsa Artadi con quien ha mantenido varios desencuentros durante la campaña. Maragall sin embargo, sí ha propuesto a Colau que le acompañe a Soto del Real.

Comencem a escoltar-nos i a contrastar els projectes de ciutat. I abordem ja com defensem des de Barcelona els drets i les llibertats amb fermesa i urgència. Per això voldria que @AdaColau m'acompanyi a veure a @quimforn a Soto del Real. — Ernest Maragall i Mira (@ernestmaragall) May 27, 2019

Dada la dificultad a la que se enfrenta Maragall para conseguir un gobierno con mayoría absoluta -21 concejales en el Ayuntamiento de Barcelona-, el PSC ha aprovechado para lanzar un órdago al independentismo para destronar a Maragall de la alcaldía. Dos semanas después de que el separatismo bloquease su intento de "salto al senado", el líder del PSC, Miquel Iceta ha confirmado este lunes que van a intentar construir una alternativa a Maragall.

"Nos ha extrañado que se dé por hecha la elección de un alcalde independentista en una ciudad en la que el independentismo ha retrocedido", ha dicho Iceta este mediodía pidiendo a los de ERC "que no corran tanto", porque ellos van a intentar sumar una opción constitucionalista. "No vamos a poner la alcaldía de Barcelona en manos de un independentista", ha afirmado.

El PSC va a iniciar conversaciones con las diferentes fuerzas políticas en las próximas horas, y entre los planes de Iceta estaría el de sumar tanto los apoyos del candidato Manuel Valls como los de la propia Ada Colau a los que los socialistas catalanes enmarcan dentro de "la opción constitucionalista". Los tres sumarían 24 regidores. Una posible alianza de la que el propio Maragall se ha burlado: "No tiene ni recorrido ni solvencia política", un acuerdo de "perdedores", ha dicho el dirigente de ERC que ve imposible que Valls y Colau puedan acabar entendiéndose para arrebatarle el bastón de mando.