El candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez, ha dicho en Es la Mañana de Federico de esRadio que quiere saber si el socialista Javier Lambán, "cuando lanza la oferta de pactar con nosotros", renuncia –y por escrito– a los planteamientos del PSOE "secuestrado por Sánchez", un partido que se ha echado "en brazos de populistas y separatistas".

Pérez ha dicho que el PSOE de Aragón "ha sido incapaz o no ha querido fijar una posición clara" contra el PSOE nacional y ha agregado que, "ahora mismo, no ha cambiado nada": "Es verdad que Lambán volvió a lanzarnos un guiño, pero fue un minuto después de tener claro que no podía sumar por la izquierda". El candidato de Cs ha señalado que, en todo momento, su principal opción era la de pactar con "lo que ellos llaman el bloque de las izquierdas. Su opción clara era pactar con Podemos", un partido "que ha mantenido la calificación de 'presos políticos' para los golpistas".

Tras pasar, en los últimos comicios autonómicos, de 5 a 12 diputados, el líder aragonés de Cs ha dicho que el resultado le ha proporcionado una "sensación gratificante" y que, con responsabilidad, interpretará "lo que los aragoneses han votado" y "hasta qué punto" está "legitimado para aspirar al gobierno de la comunidad". "Con las urnas aún calientes", los comités de negociación están viendo, caso a caso, "donde se va a ir". Sobre si harán alcalde de Zaragoza al popular Jorge Azcón, Pérez ha dicho: "No se trata de cual sería mi opción personal, sino de favorecer intereses del mayor número de aragoneses. No tengo ninguna duda que Jorge Azcón sería un gran candidato, pero mi candidata es Sara Fernández".

Finalmente, Pérez ha dicho que van a consensuar "el mejor acuerdo para los aragoneses": "Cuando lo tengamos que explicar, sabremos explicarlo y todo el mundo verá que está en línea con lo que hemos ido planteando".