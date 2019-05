Navarra Suma, la fórmula electoral con la que UPN, PP y Ciudadanos han acudido a las elecciones en la Comunidad Foral, consiguió este martes el escaño número 20 en el parlamento regional, lo que allana su camino a la investidura, que sólo depende de la abstención del PSOE.

Ana Beltrán, presidenta del PP navarro, ha estado en Es la Mañana de Federico comentando este resultado electoral y ha recordado su anterior paso por esRadio: "Cuando estuve aquí tendí la mano para hacer Navarra Suma porque era necesario para salvar Navarra, había un problema muy grave" con la imposición nacionalista. Beltrán ha asegurado que para la creación de este pacto "ha habido mucha generosidad" por parte de todos los partidos y ha recalcado que esta "ha sido una fórmula de éxito" que demuestra que "juntos somos más" y que "la unión hace la fuerza".

Para Beltrán el resultado electoral "evidencia con claridad nítida que Navarra ha decidido sacar al nacionalismo del Gobierno" y "acabar" con la presión nacionalista que se ha venido sufriendo en como "la imposición del euskera" y la presencia masiva de la ikurriña. La popular ha recordado que "Navarra es pieza clave porque la quiere el nacionalismo vasco, para que sea la joya de su independencia", ha dicho, asegurando que una anexión como la que pretenden los nacionalistas sólo sería "un paso previo a la independencia".

La presidenta del PP en Navarra ha recordado que la anexión "va en el ADN del PNV y de Bildu" y que ETA "ha matado por Navarra". Además, ha dicho que "en el nuevo Estatuto vasco que se está preparando" en el prólogo "se incluye a Navarra".

La responsabilidad del PSOE

"No se entiende que el PSOE no sea responsable" ha dicho la presidenta del PP en Navarra al recordar que "sólo con una abstención" le basta para quitar el gobierno al nacionalismo. Cree que el problema es que la candidata del PSOE "quiere ser presidenta pactando con Geroa Bai".

También ha asegurado que "es tan visible lo que han querido los navarros que sería injusto" que eso pasara. Beltrán ha recordado que estos años "UPN, PP y PSOE han votado exactamente igual" y que los socialistas "han plantado cara al nacionalismo".

La presidenta del PP en Navarra ha afirmado que "Sánchez no lo debe consentir" porque "estamos hablando de la unidad de España". Anal Beltrán piensa que el secretario general del PSOE "tiene que dejar gobernar a Javier Esparza" pero cree que "la clave" de la negociación no va a ser otra que "la presidencia del gobierno de España" ya que "Sánchez quiere ser presidente". Por eso el PNV sigue presionando al PSOE y "no va a ceder". Beltrán ha asegurado que "estamos hablando que se la lleven los nacionalistas" y que "es una desgracia que Sánchez sea presidente, pero es peor que se pierda Navarra".