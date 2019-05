En pleno órdago de Vox a PP y Cs para sentarse a negociar en una mesa a tres, el partido ha decidido solicitar en esas futuras negociaciones la entrada en gobiernos municipales y autonómicos. El Comité Ejucutivo Nacional (CEN), máximo órgano de decisión del partido, se reunió el jueves para abordar esta cuestión y nombró un comité negociador liderado por Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, y que estará integrado además por los diputados Macarena Olona y Pedro Fernández, por su vicepresidente, Víctor González, y el vicesecretario, Enrique Cabanas.

En la reunión se acordó además "solicitar en las conversaciones" que se lleven a cabo con los distintos grupos políticos tras el 26-M "la entrada en los gobiernos municipales y autonómicos como parte de las condiciones para apoyar a otros partidos". Espinosa de los Monteros ha asegurado en una rueda de prensa desde el Congreso que "creen que deben estar en los gobiernos de Madrid", tanto en el de la comunidad como en el del ayuntamiento. Fuentes del partido aseguran que no será "una línea roja o condición indispensable" pero sí algo que pedirán y defenderán si hay negociaciones.

Y es que otro de los puntos acordados por el CEN fue precisamente "negociar con todas las formaciones políticas que estén dispuestas a liderar un proyecto que deje fuera" a los partidos de izquierdas. Y esta vez sí, como "condición indispensable que todo aquel partido que quiera el apoyo de Vox deberá sentarse a negociar con el comité negociador". Fuentes del partido aseguran que están dispuestos "a aguantar" en este sentido aunque eso suponga que Manuela Carmena sea alcaldesa. "Nuestros votantes nos piden eso por la calle", aseguran.

El partido ya ha mantenido contactos discretos con miembros del PP. Su presidente, Santiago Abascal, habló por teléfono con Pablo Casado, en una conversación iniciada por el propio líder de Vox, según asegura su entorno. Iván Espinosa de los Monteros también se ha visto con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en el Congreso y ambos han mantenido varias conversaciones por teléfono, según trasladan fuentes parlamentarias. De momento no han cerrado un encuentro formal.

No ha habido ningún tipo de contacto con Ciudadanos. De hecho, Santiago Abascal y Albert Rivera no hablan desde hace años y apenas se saludaron de forma fortuita durante la manifestación en Colón por la defensa de la unidad de España y en el Congreso de los Diputados. Un momento que no pudo ser captado por los medios. Dirigentes de Vox admiten también haber tenido una relación cordial con miembros de Ciudadanos hace años pero se muestran sorprendidos por su actual actitud hasta el punto de decir que ahora "no saben quiénes son".