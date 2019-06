Cs insiste en no reunirse con Vox horas antes de votar los presupuestos andaluces

Este lunes, al mediodía, Ciudadanos aseguraba que "por ahora" no tiene previsto reunirse con el grupo parlamentario de Vox en Andalucía para abordar el Presupuesto autonómico del 2019. Según ha podido saber Libertad Digital, la reunión sigue sin perspectiva de efectuarse a primera hora de la mañana del lunes, a pesar de los esfuerzos del PP andaluz por mediar tras conocerse los contactos de Madrid entre ambas formaciones.

De no encontrarse una salida antes de este miércoles a las cuatro de la tarde, los primeros presupuestos del gobierno "del cambio" serán rechazados por el Parlamento andaluz porque las tres enmiendas a la totalidad presentadas, la del PSOE, la de Adelante Andalucía y la de Vox se votarán conjuntamente y, aunque cada partido lo haga por sus razones, se sumarán sus votos. Consecuentemente, los presupuestos del "cambio" serán rechazados por 62 votos frente a los 47 que los apoyarán.

La secretaria de Organización del partido naranja, Mar Hormigo, no solo aseguraba que una reunión con Vox para tratar de desbloquear el presupuesto no estaba prevista, sino que añadía que no creía que un encuentro así llegara a celebrarse, confirmando los peores augurios. El caso Madrid, en el que Ignacio Aguado por Cs y Rocío Monasterio por Vox se reunieron por fin, fue considerado por Hormigo como algo instrumental relacionado con la Mesa de la Asamblea de Madrid.

Tal tipo de reunión instrumental también se dio con anterioridad en Andalucía cuando Vox y Ciudadanos se reunieron para acordar la constitución de la Mesa del Parlamento andaluz. Pero una cosa son los sillones en la Mesa de gestión del Parlamento y otra las políticas.

Juan Marín, el líder andaluz de Ciudadanos, ve igualmente normal la reunión de Cs y Vox en Madrid. "Cs se sienta a hablar con todo el mundo, otra cosa es que pueda llegar a acuerdos con todo el mundo…", pero "cuando hablamos de programas, hablamos de posicionamientos en determinadas materias, y lógicamente hay un distanciamiento que no nos permite llegar a acuerdos con determinadas fuerzas políticas.", dijo ayer.

Para justificar su posición, Marín traza una línea imaginaria que va de derecha a izquierda. En el extremo derecho sitúa a Vox y en el extremo izquierdo a Podemos (Adelante Andalucía). En la franja central, de derecha a izquierda, sitúa a PP, Ciudadanos y PSOE con lo que el partido naranja ocupa el centro-centro y puede negociar sólo con PP y PSOE, según y cómo.

Es más, en el marco de los pactos municipales, auguró que PP y Vox llegarán a acuerdos, como lo harán PSOE y Adelante Andalucía, sin preguntar siquiera a Ciudadanos. Igualmente, precisó, Ciudadanos puede llegar a acuerdos con el PSOE sin tener que preguntar al PP o a Vox. Su prioridad es llegar a acuerdos con el PP, con el que forma gobierno en Andalucía, pero si es preciso para la estabilidad llegarán a acuerdos con el PSOE.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explicó ayer que hay canales abiertos con Ciudadanos y con Vox para tratar de salvar los presupuestos y ha manifestado su optimismo porque se encuentre una solución antes del pleno parlamentario de mañana. Otra cosa supondría "decirle no a un Presupuesto que refuerza con más de 700 millones las políticas de salud, con casi 300 millones la educación o con 2.500 millones a la agricultura".

Juanma Moreno ha afeado que PSOE y Adelante Andalucía rechacen el presupuesto más social de la historia sin "mirarlo siquiera" y acusó de falta de altura de miras a una persona, como Susana Díaz, que ha gobernado Andalucía los pasados cinco años".

Pero la carga de profundidad del presidente andaluz ha sido para Vox, en cuyo tejado cree que está la pelota si bien ha considerado "extraño" que se nieguen a hablar dos grupos políticos, Vox y Cs, que tienen intereses comunes como lo son, por ejemplo, el cambio y su sentido en comunidades importantes como Madrid o Andalucía.

Por su parte, el PSOE pidió este lunes el apoyo a Cs para formar gobierno en los municipios donde ha ganado, pero no tiene mayoría absoluta y Ciudadanos, aunque su prioridad para alianzas políticas es el PP, no se niega, cuando sea necesario, a proporcionar estabilidad a municipios determinados apoyando en ellos al candidato socialista.

Pero no ha desaprovechado la ocasión para lanzar un mensaje a Juan Marín extendiendo la sospecha de que tras el comportamiento de Vox está la intención de cobrarse "una pieza de caza mayor" en los presupuestos andaluces, si bien no han concretado a qué se refieren.