Javier Esparza: "El PSOE está permitiendo que Bildu decida quién preside Navarra"

Javier Esparza ha explicado en los micrófonos de Es la Mañana de Federico que, pese a que la lista que él encabeza, Navarra Suma, ha sido "el principal partido de Navarra" y ha "ganado las elecciones generales, locales y forales" el PSOE está negociando con todos los perdedores para impedirles gobernar.

El de UPN ha expresado su sorpresa: "Me asombra ver cómo el PSOE está permitiendo que EH Bildu decida quién preside Navarra y quién es al alcalde de Pamplona", y ha dicho también que "se ha normalizado" que la formación cercana a ETA tome esta decisión: "Se está permitiendo que los que hacen homenajes a los amigos de ETA determinen con su voto la alcaldía de Pamplona y la presidencia de la Comunidad Foral, yo encontraría bastantes calificativos para esto, pero prefiero que sean los españoles los que lo califiquen".

De hecho ha recordado la palabras del ministro en funciones José Luis Ábalos al decir que "el problema no es la abstención de Bildu sino la gobernabilidad posterior porque Bildu determinará la política en Navarra". Esparza ha apuntado que "Bildu ya ha advertido de que su abstención no será gratis".

Por tanto ve preocupante que el PSOE no sea consciente de la importancia de Navarra para el nacionalismo porque "sin Navarra el nacionalismo vasco no puede plantear la secesión". Esparza se ha mostrado sorprendido por el comportamiento actual del PSOE ya que "durante esta legislatura ha criticado tan duramente como UPN o el PP la política identitaria que ha desarrollado el gobierno nacionalista que hemos tenido".

Sin embargo, "ahora quiere avalar esas políticas y pactar con ellos, por lo tanto no las va a cambiar". Políticas como "la rotulación en vasco o el acceso a la función pública". En este sentido ha explicado que "el que no sepa euskera no puede ser funcionario en Navarra cuando el 88% de los navarros no sabemos euskera y hablarlo de forma habitual sólo lo hace el 6%".

Esta política lingüística "forma parte de una estrategia en la que usan la lengua como herramienta para la construcción nacional". Javier Esparza ha insistido en que "el PSOE de Navarra lo ha criticado y votado en contra de que la ikurriña ondee en los ayuntamientos de Navarra" y se ha preguntado si ahora "se va a tragar todo por tal de llegar al poder en Navarra".

Esparza ha sido claro en su petición al PSOE, "que siga donde ha estado siempre, yo con los socialistas he ido de la mano frente al nacionalismo, a los proetarras y los amigos de los asesinos". Por todo ello, Javier Esparza ha mostrado su deseo de que "en España el independentismo catalán o vasco no mande, que los que quieren romper la unidad de España y detestan a nuestro país no sean los que determinen el futuro de todos los españoles", algo que "sólo pasa en España".

Por último, ha recordado que el mensaje de la ciudadanía en las pasadas elecciones fue claro en Navarra: "Los del gobierno cuatripartido (Geroa Bai, Podemos, IU y Bildu) han pasado de tener 26 parlamentarios a 19 mientras que los que estábamos en la oposición, los constitucionalistas, incluyendo al PSOE, hemos pasado de 24 a 31". Ha pedido a Pedro Sánchez coherencia: "Si él defiende su legitimidad para gobernar con un 28% de los votos creo que es coherente dejar gobernar a la lista más votada en Navarra con un 36% de los votos como es Navarra Suma".