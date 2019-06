Cs propone ahora al PP compartir la alcaldía de Madrid: dos años Almeida y dos Villacís

De mal en peor. La negociación entre PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid se está convirtiendo en un calvario. A 48 horas de que se constituya el consistorio, Ciudadanos ha roto la baraja con una propuesta "inasumible" para los populares. Ahora, los de Albert Rivera hablan de sillones y proponen que durante los próximos cuatro años de legislatura José Luis Martínez Almeida sea dos años el acalde y los otros dos sea Begoña Villacís la que rija el consistorio de Cibeles.

A instancias del PP hubo un primer encuentro entre ambos dirigentes del centroderecha el martes. Fue bien. Hubo sintonía. Dos días después los equipos negociadores de ambos partidos entraron en acción y el escenario fue otro: la formación naranja dio una patada al tablero, dejando en interrogante el futuro político de la capital. Ciudadanos salió de aquella reunión diciendo que los populares sólo querían hablar de sillones y no de programa. Este jueves Miguel Gutiérrez, un peso pesado de la dirección nacional, enfatizó la "generosidad" de su partido en las negociaciones a nivel global, que el PP ha encarrilado esta semana con el acuerdo para mantener uno de sus principales feudos territoriales, Castilla y León. Además, se refirió a la "obsesión" de Almeida de "sentarse en el Ayuntamiento de Madrid durante cuatro años".

Una versión radicalmente distinta a la que ofrecía Andrea Levy, quien decía que "la única obsesión es la frustración de la señora Villacís de no haber podido obtener más votos en las urnas". El sentido primordial del encuentro era acordar quién será el soporte sobre el que pivoten las políticas del cambio. Y para el PP no existía otra opción que Almeida, quien quedó holgadamente por delante de Villacís.

Dos años para cada uno

La nueva propuesta de Ciudadanos de compartir la alcaldía realizada este jueves ha sorprendido en el seno de los populares. Al tenso encuentro de este jueves asistían, por parte del PP, la propia número 2 en el consistorio, Andrea Levy, la jefa de campaña de Almeida y número 3, Inmaculada Sanz, y los ediles Álvaro González y Borja Carabante. Por parte de Ciudadanos, acudían a la cita el secretario general del grupo parlamentario y miembro de la Ejecutiva Nacional, Miguel Gutiérrez, la número 3 de Villacís, Silvia Saavedra, así como los concejales electos Mariano Fuentes y Miguel Ángel Rodríguez.

Desde la formación de Pablo Casado aseguran que es "inviable" y preguntan a los naranjas que expliquen si en otras ciudades "como Burgos o Palencia", en las que los de Rivera van a gobernar gracias al acuerdo al que han llegado con el PP de Castilla y León, "hacen también esta misma oferta".

"Es una pataleta, una locura", llegan a asegurar fuentes del Partido Popular donde son rotundos al ser preguntados por si podrían aceptar esta propuesta, la respuesta es la misma desde el PP en el Ayuntamiento hasta Génova: "No".

"La semana pasado nos proponían 4 años de Villacís. Ahora nos proponen dos. El día de mañana nos dirán que los días pares son para ellos y los impares para nosotros", decía con sarcasmo Andrea Levy. "Son ocurrencias y para eso ya hemos tenido cuatro años de Manuela Carmena", añadía.

83.000 votos más

"Los madrileños han votado alcalde para los próximos cuatro años y han dicho que sea Almeida, no Villacís, que aún no ha asumido que el Partido Popular le ha sacado a Ciudadanos 83.000 votos, más de cinco puntos y cuatro concejales", dicen muy molestos desde el equipo del portavoz popular en el Consistorio. Una distancia que no es tan grande para los naranjas, que aseguran además que estuvieron cerca en el recuento de arrebatarle otro concejal al PP.

Ciudadanos considera que, dentro de un gran acuerdo global con el PP definido por Albert Rivera como "socio preferente", la alcaldía de la capital durante dos años es una contrapartida razonable. "Hasta ahora hemos sacado la presidencia de la Asamblea de Madrid, pero eso no tiene peso político", confiesan fuentes de la formación naranja.