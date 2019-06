ERC se abre a la abstención en la investidura y JxCAT pone nuevas condiciones

"No se dan, en este momento, las condiciones para facilitar la investidura de Pedro Sánchez". Ésta ha sido la respuesta del grupo JxCAT, del fugado Carles Puigdemont a la petición de "no bloquear la investidura", que le ha exigido el PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra, este jueves tras reunirse con la diputada Laura Borràs en el Congreso en el contexto de la ronda de contactos y después de que el ministro, José Luis Ábalos, abriese ayer la puerta a que los separatistas pudiesen salvar la investidura.

Según ha explicado la dirigente separatista tras un encuentro que ha durado algo más de una hora, Lastra les ha reclamado este gesto defendiendo que "no hay otra alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez". Sin embargo, Borràs ha dejado claro que, ahora mismo, su posición sigue siendo la de no entregar "un nuevo cheque en blanco" a los socialistas sin antes sentarse a negociar las condiciones. Y este jueves, el grupo de JxCAT ha aprovechado para poner nuevas exigencias sobre la mesa: podrían negociar una abstención si sus tres diputados presos suspendidos recuperan su derecho a voto.

Si Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez dejan de estar suspendidos, los de Puigdemont podrían apoyar la investidura de Pedro Sánchez en segunda vuelta, vía abstención. "Nosotros no hemos venido a bloquear nada, somos los del diálogo. Este es un conflicto político y quien dirija el Estado español, no puede hacer oídos sordos", ha dicho Borràs. La separatista se aferra a que hoy por hoy, nada ha cambiado a favor del proyecto rupturista, y que por lo tanto, si Sánchez no mueve ficha en este aspecto, "vía diálogo", seguirán instalados en el no a su investidura.

ERC, más próximo a la abstención

Después de la reunión con JxCAT, ha sido el turno del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien se ha mostrado mucho más próximo a abrir la puerta a una abstención para facilitar la investidura de Pedro Sánchez en segunda vuelta. Lo cierto es que si el PSOE consigue estas abstenciones, ya no sería necesario atender a las demandas del grupo de JxCAT que exige que sus presos "recuperen los derechos políticos" en la Cámara Baja.

"No venimos con la intención de bloquear absolutamente nada", ha dicho el dirigente de ERC, que sin querer confirmar si finalmente se abstendrán, sí que ha dejado claro que si de ellos depende, no habrá nuevas elecciones en España. "Si nos encontramos al PSOE valiente, el de la moción de censura, será mucho más fácil entenderse", ha concluido Rufián que ha resaltado, en varias ocasiones, la buena sintonía con la dirigente socialista. "Me alegra hablar con el PSOE de Lastra y no con el de García Page".

Eso sí, Rufián ha insistido en que "el no bloqueo, no significa dar un cheque en blanco" y ha introducido una nueva variable de la que podría depender la posición final de su grupo en el debate de investidura: lo que ocurra este sábado en el Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa en funciones, Ada Colau, va a consultar a sus bases si prefieren un pacto con el PSC o entregar la alcaldía a ERC. "Cada día pasan cosas, hay que ver qué ocurre el sábado, hay que ver si Colau es alcaldesa con los votos de un señor que deportó a miles de personas", ha dicho Rufián, en referencia a Manuel Valls.