Colau será alcaldesa de Barcelona con el apoyo de PSC y Valls

Sonriente y visiblemente satisfecha ha llegado la alcaldesa en funciones, Ada Colau, a la sala de prensa de su partido, Barcelona en Común, para hacer públicos los resultados de la consulta a sus bases que dan luz verde a sus aspiraciones de revalidar el bastón de mando en el Ayuntamiento de Barcelona. Con 2.887 votos a favor del pacto con el PSC y 1.155 a favor de entregar la alcaldía a ERC, Ada Colau está a unas horas de convertirse, de nuevo, en la alcaldesa de la ciudad condal gracias al PSC y Manuel Valls.

Pese a las diferencias que han mantenido en las últimas horas con los socialistas de Jaume Collboni que exigían un pacto de Gobierno por escrito antes del sábado, el PSC concluía esta mañana que con un aval de las bases de Barcelona en Común era compromiso más que suficiente para entregar sus 8 votos en la sesión de investidura. Colau necesita también los apoyos de Manuel Valls que de momento, garantizaría los 3 regidores que no controla el grupo de Ciudadanos pero que serían más que suficientes para alcanzar la mayoría absoluta fijada en los 21 concejales. Colau sumaría así los 21 regidores.

En la rueda de prensa tras hacerse públicos los resultados, Colau ha lamentado la falta de compromiso de los independentistas de ERC para facilitar un tripartito con el PSC – su apuesta inicial- y ha negado que Ernest Maragall le haya trasmitido su última oferta de compartir la alcaldía que ha hecho pública este mediodía ante los medios de comunicación. "A mí no me ha llamado, no nos ha hecho llegar ninguna propuesta. Me hubiera encantado que el señor Maragall hubiese consultado a sus bases la nuestra".

De igual forma, Colau no era favorable a compartir el bastón de mando y un pacto con el PSC era la única opción para que ella controlase todo el poder. También ha vuelto a renegar Colau de los apoyos de Valls en esta comparecencia: "No hemos ido a buscar esos votos, no nos gusta que nuestra investidura dependa de esos apoyos, pero no íbamos a dejar de postularnos a la alcaldía cuando estamos empatados a 10 regidores con ERC".

A las 17 horas de este sábado arranca el pleno de investidura en Barcelona, y salvo sorpresas de última hora, Colau revalidará su cargo como alcaldesa después de dos semanas intensas de negociaciones que ella comenzaba, ofreciéndose a Maragall para un pacto de Gobierno liderado por ERC.

Collboni entrará en el Gobierno municipal

Tras conocer el resultado de la consulta a los más de 10.000 inscritos de Barcelona en Común, el dirigente del PSC, Jaume Collboni ha comparecido para defender que el voto del PSC es que el que hará posible que haya un Gobierno municipal en el que no esté presente el independentismo. "Nuestra misión era intentar que Barcelona tuviera un gobierno de progreso en favor de Barcelona. La presencia de ERC hacía incompatible la cohabitación".

Collboni ha confirmado que este sábado votarán "a favor de Colau para abrir una nueva etapa, las instituciones han de estar al servicio de los ciudadanos y no se puede instrumentalizar el ayuntamiento", y ha adelantado que el nuevo Ejecutivo "será paritario entre comunes y socialistas", sin confirmar, eso sí, cómo será el reparto de las diferentes áreas. "Valoramos positivamente la determinación de Colau en favor de un tándem de progreso".