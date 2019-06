Golpe de efecto de Maragall para conseguir la alcaldía de Barcelona: propone a Colau turnarse en el poder

A la desesperada y previa consulta al líder de ERC, el procesado Oriol Junqueras, el alcaldable independentista, Ernest Maragall agota su último cartucho y pone sobre la mesa a Ada Colau la posibilidad de compartir la alcaldía, dos años cada uno. Una oferta in extremis a la que, hasta ahora se había resistido el dirigente de ERC, y que podría satisfacer sus intenciones de al menos, ser alcalde de Barcelona durante dos años.

"Si Colau va en serio cuando habla de compartir la alcaldía y tiene la posibilidad de concretarse, estoy dispuesto a poner el contador a cero", ha dicho Maragall a pocas horas de que se cierre la consulta que Ada Colau ha hecho a sus bases para decidir si entregar el bastón de mando a ERC o seguir adelante con sus intenciones de pactar con el PSC. "Que anuncie públicamente que descarta ser alcaldesa con los votos de Manuel Valls y que sea clara. A partir de ahí, sentémonos juntos y hablemos de todo", ha añadido el dirigente separatista.

Lo cierto es que si la dirigente de Barcelona en Común opta por aceptar esta oferta de ERC, entre ambos partidos no sumarían los 21 regidores necesarios para la mayoría absoluta, se quedarían a uno de llegar a ese número. Ante esto, será necesario que Colau se abra a negociar también con el partido del expresidente fugado, Carles Puigdemont que hasta ahora ha venido renegando de ella y que podría ofrecer sus 5 concejales.

Colau, que esperará a conocer los resultados de la consulta a sus 10.000 inscritos para responder a la oferta, minutos antes de conocer la propuesta de ERC abría fuego públicamente contra Maragall al que acusaba de hablar diariamente con el PSC a sus espaldas para intentar frenar sus aspiraciones de revalidar el bastón de mando. "Me consta que ERC habría ofrecido la presidencia de la Diputación de Barcelona al PSC y que ambos, han puesto por medio, la investidura de Pedro Sánchez", ha denunciado Colau en una entrevista en TV3.

"Me incomodan los votos de Valls"

Pese a que ha aceptado beneficiarse de los 6 apoyos que le brinda, "sin condiciones", el exprimer ministro francés, Manuel Valls, la alcaldesa en funciones ha renegado este viernes en una entrevista en Antena 3 de esos votos. "Evidentemente la oferta de Valls nos incomoda porque está a las antípodas de nuestro modelo de hacer política", ha dicho Colau que también ha querido dejar claro que entre ambos no existe ningún tipo de relación ni ha habido acercamientos. "No hemos hablado nada, no hay pactos detrás".

También ERC ha fijado sus condiciones. Los independentistas ya han dejado claro que si la dirigente de Barcelona en Común quiere pactar con ellos, debe aceptar dos premisas inamovibles: un compromiso explícito con un referéndum de independencia y posicionarse a favor de la libertad de los presos. Algo que Colau ya ha hecho en multitud de ocasiones públicamente aunque ERC le pediría un compromiso mucho más concreto. Fuentes del partido, aseguran que la oferta de Maragall no se materializará hasta que no haya un comunicado de Colau retirando su candidatura.