El abogado de Carles Puigdemont y Antoni Comín, Gonzalo Boye, ha intentado este lunes entregar a la Junta Electoral Central (JEC) la documentación con los acatamientos de la Constitución de ambos dirigentes independentistas, pero este órgano se lo ha impedido.

Momentos antes del comienzo del acto de acatamiento de la Constitución por los 54 eurodiputados españoles elegidos por las urnas el pasado 26 de mayo, Gonzalo Boye ha tratado de entregar al vicepresidente de la JEC, Eduardo Calvo, varios documentos en los que figuraba el acatamiento de la Constitución firmado ante notario tanto por el expresidente catalán como por el exconsejero, según han informado a Efe fuentes de JxCat.

Boye tenía "poderes especiales"

En declaraciones a los periodistas, el abogado ha explicado que ha ido al Congreso con "poderes especiales" del expresidente y el exconsejero de la Generalidad de Cataluña para prestar juramento en representación de ellos, así como con su promesa de acatamiento constitucional "por imperativo legal a los efectos del artículo 224 de la LOREG".

La promesa, ha precisado, fue prestada hace varios días por Puigdemont y Comín "ante autoridad válida" en Bélgica. "A nuestro entender el trámite a efectos jurídicos ya está cumplido", ha declarado Boye, que ha defendido que ambos fueron proclamados eurodiputados el viernes pasado y que lo de hoy solo era un "acto de legalidad interna española y no de legalidad europea".

Gonzalo Boye ha denunciado que las "autoridades españolas" hayan "intentado por todos las vías posibles" impedir que se cumplimente el trámite y ha concluido que "a partir de ahora es una cuestión ya de legalidad europea".

Son ya eurodiputados, según Boye

"Para nosotros y para Europa" Puigdemont y Comín son ya eurodiputados, ha afirmado el abogado, que ha defendido su inmunidad. Además, Boye ha criticado que la JEC "ni siquiera haya leído" los documentos de sus defendidos y ha recalcado que "si los hubiesen leído, sabrían que no deberían haberlos rechazado", porque los poderes que la han dado son, según ha asegurado, similares a otros que se han presentado en el Congreso y en el Senado, así como en el Parlamento Europeo.

Pero una vez que a la JEC "ni tan siquiera le interesan estos documentos", ha argumentado, ahora solo hay dos opciones: "o no tenían pensado cumplir la ley o, simplemente, entienden que nosotros ya hemos cumplido con el acto de venir".

Ha incidido en que "no hay que olvidar que si no están presentes hoy el señor Comín y el presidente Puigdemont es, exclusivamente, porque el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo lo ha impedido, ha dicho sobre el hecho de que el magistrado no haya querido levantar la orden de búsqueda y captura para que ambos políticos sean detenidos y puedan responder ante la Justicia de los delitos que se les imputan.