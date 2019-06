ERC vuelve a presionar a Pedro Sánchez con la Abogacía del Estado para la investidura

Es plan es claro en ERC: presionar día a día con la situación de los presos al Gobierno en funciones, al presidente Pedro Sánchez hasta minutos antes de la sesión de investidura, si es necesario, buscando forzar que el PSOE admita de manera clara que necesita la abstención de sus 15 diputados para una investidura en segunda vuelta. Mientras tanto, el independentismo no va a parar de poner precio públicamente a esos apoyos.

Y la nueva factura pasa este martes por exigir al presidente del Gobierno en funciones que presione a la Abogacía del Estado para que se pronuncie a favor de la libertad provisional de los procesados por el golpe en Cataluña una vez ha finalizado la vista oral del juicio y a la espera de conocer la sentencia. La Fiscalía se oponía este lunes a que la cúpula separatista saliera de prisión y a la espera del informe definitivo, fuentes de la Abogacía confirman a Libertad Digital que también lo rechazarán, informa Miguel Ángel Pérez.

Por este motivo, y buscando un posible cambio de criterio, el líder de ERC en el Parlamento catalán, Sergi Sabrià, le ha dicho que Sánchez que está poniendo "las cosas muy difíciles" para facilitar su investidura y que de la Abogacía del Estado siempre esperan "algo más". "Lo normal sería que apostaran por la libertad provisional de los presos a la espera de la sentencia", ha dicho en una entrevista en Radio 4. Para los de ERC, ahora mismo, "faltan gestos" por parte del PSOE.

Por su parte, y evidenciando una vez más la división de estrategia con ERC, desde JxCAT prefieren no entrar a valorar las intenciones de la Abogacía y los del fugado Carles Puigdemont y centran la atención, como más urgente, en un posible traslado de los presos a cárceles catalanas. "Les llevaron a Madrid para el inicio el juicio así que ahora no tendría sentido que no pudiesen volver a cárceles catalanas", ha defendido la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó este martes.

Tal y como adelanta este martes Libertad Digital, el Tribunal Supremo no pondrá "objeciones" a esos traslados que han sido tan criticados tanto por PP como por Ciudadanos por los privilegios de los que gozaban los presos independentistas.

cabo de enviar una carta a la Ministra de Justicia en la que pongo a su disposición la documentación de la que dispongo que prueba el trato de favor de los políticos encarcelados en prisiones catalanas @justiciagob pic.twitter.com/qf5glioovV — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) August 31, 2018

Según la denuncia presentada por el PPC, los golpistas recibían una media de 3 o 4 visitas al día en la prisión catalana de Lledoners cuando lo habitual en este centro penitenciario son 2 o 3 visitas mensuales.