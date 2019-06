Javier Ortega Smith amenaza con publicar el documento firmado con el PP

Continúa la tensión entre PP y Vox en plenas negociaciones para la formación de gobiernos autonómicos y el reparto de las funciones en los ayuntamientos ya constituidos. Los de Santiago Abascal anunciaron ayer la ruptura de las negociaciones pero un día después rebajan el tono y sólo lo aplican al caso de la comunidad de Madrid. "Están en suspensión", ha dicho el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, durante una entrevista en esNoticia.

Fuentes del partido confirman, a pesar de lo dicho, que este martes PP y Vox mantendrán una reunión al más alto nivel para seguir avanzando en las negociaciones que afectan al resto de comunidades y al desarrollo del acuerdo alcanzado a nivel nacional para la constitución de los ayuntamientos. Un documento que ninguno de los dos partidos quiere hace público, de momento, y que es el principal motivo de disputa. "Si nos ponen ente la tesitura de que no es verdad lo que estamos diciendo, lógicamente publicaremos el documento", ha advertido Ortega Smith en esRadio.

Preguntado por lo que dice ese pacto, el también concejal en el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que se trata de un "pacto nacional para la investidura y el gobierno municipal" por el que Vox debía tener representación en todos los niveles administrativos del gobierno: concejalías de área de gobierno, concejalías delegadas que se puedan crear y concejalías de distrito, además de organismos municipales y empresas mixtas. "Siempre en proporción a los resultados", ha insistido Ortega Smith.

El secretario general de Vox ha aclarado que su partido no se siente engañado porque asegura que "todas las partes tenían claro lo que se habló y lo que se firmó". "De lo que estaríamos hablando no es de un engaño sino de un incumplimiento", ha advertido al PP ante la posibilidad de que los de Abascal se queden fuera del gobierno, como de momento ha quedado constatado después de que José Luis Martínez Almeida haya dado a conocer el reparto de cargos en el Ayuntamiento. En cualquier caso, ha dicho que espera que la situación "pueda desbloquearse".

"Que lo hubieran dicho el primer día"

También en esRadio, en Es la Tarde de Dieter, Iván Espinosa de los Monteros ha criticado la falta de "claridad" del PP por no haber abordado antes si Vox debía estar o no en los gobiernos. "No pasa nada por que estemos en la oposición, quizá es en la posición que estaríamos más cómodos pero me lo dice el primer día y pensamos si el candidato de Cs tiene que presidir la Asamblea de Madrid o si el del PP tiene que presidir la comunidad", se ha quejado.

Preguntado por el desenlace de las negociaciones, Espinosa de los Monteros ha evitado hacer una predicción sobre el comportamiento del resto de partidos pero ha dicho que "aspiran a lo mejor y se preparan para lo peor", ante lo que seria un "incumplimiento" del contrato por parte del PP si finalmente no tienen concejalías de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.